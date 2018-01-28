29 Ocak 2018 Pazartesi11 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:43Güneş 08:11Öğle 13:23İkindi 15:59Akşam 18:23Yatsı 19:46
    • 2°C Adana
    • 1°C Adıyaman
    • -6°C Afyon
    • -13°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 120.702 1.77
  • Altın: 162,952 0.18
  • Dolar: 3,7493 0.36
  • Euro: 4,6608 -0.12

Josef de Souza: Şampiyon olmak istiyoruz

»
Josef de Souza: Şampiyon olmak istiyoruz
Trabzonspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken, sarı-lacivertli ekibe bir puanı getiren golü kaydeden Josef de Souza, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Josef de Souza: Şampiyon olmak istiyoruz Josef de Souza: Şampiyon olmak istiyoruz Josef de Souza: Şampiyon olmak istiyoruz

Maçın ilk yarısına bakıldığında 2 puan kaybettikleri bir maç olduğunu vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Maçın ilk yarısını düşünecek olursak, 2 puan kaybettiğimiz bir maç olduğunu söyleyebiliriz. İyi olan taraftık. Onların golünden sonra organizasyonu kaybettik, dengemizi kaybettik. Hemen golü bulalım derken, düzenimiz bozuldu. İstediğimizi yapamadığımız anlar oldu. Bu üzüntümüzü fırsat bilerek daha çok üstümüze geldiler. En azından maçın sonunda attığımız gol, maçı 1 puanla tamamlamamızı sağladı" dedi.

"HASAN ALİ KENDİSİNİ AŞAN BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"

Hasan Ali Kaldırım'ın orta sahada kendisine partner olmasını değerlendiren Josef, "Orta sahada iyiydik, uyumlu göründük. Hasan Ali kendini aşan bir performans gösterdi ve iyi bir maç çıkardı. Bir pozisyon için bir oyuncu daha kazandığımızı düşünüyorum. Hasan Ali'nin orta sahada ilerisi için iyi bir alternatif olabileceğini düşünüyorum.

Bu arada Trabzonspor golü sadece bu şekilde atabilirdi, tek atabilecekleri gol şekli buydu, maalesef bu şekilde golü yedik" açıklamasını yaptı.

"RAKİPLERİMİZ DE BİRBİRİYLE OYNAYACAK"

Maçın 84'üncü dakikasında attığı gol ile ilgili konuşan Josef de Souza, "Önemli bir goldü, başkası da atabilirdi. Ama bu akşam buradan mağlup ayrılmamak önemliydi. Kesinlikle mağlubiyeti hak etmedik. Bir puan aldık bu gol sayesinde. Gol bizim için çok kıymetliydi. Bitmiş bir şey yok, şampiyonluk mücadelemiz devam edecek. Rakiplerimiz de birbirleriyle oynayacak. Biz de onların birbiriyle oynadığı dönemleri değerlendirmek istiyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sevilla uzatmalarda yıkıldı!Sevilla uzatmalarda yıkıldı!Sevilla evinde Getafe ile 1-1 berabere kaldı.
Wolfsburg'u Yunus Mallı uçurdu!Wolfsburg'u Yunus Mallı uçurdu!Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) 20. haftanın kapanış maçında Wolfsburg, deplasmanda Hannover’i 1-0 yendi.
Onur Kıvrak: Ben robot değilimOnur Kıvrak: Ben robot değilimTrabzonspor kaptanı Onur Kıvrak, Fenerbahçe ile aralarında geçmişten bugüne gelen bir rekabet olduğunu belirttti.
Hakan'lı Milan sahasında galipHakan'lı Milan sahasında galipİtalya Serie A'nın 22'nci hafta karşılaşmasında Milan sahasında Lazio'yu 2-1 mağlup etti.
Ataman: Galibiyet önem arz etmiyorAtaman: Galibiyet önem arz etmiyorAnadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, takımının henüz istediği seviyeye gelmediğini ifade ederek, büyük takımlarla oynanan maçlara kıyasla Pınar Karşıyaka karşısında alınan galibiyetin kendisi için bir önem arz etmediğini söyledi.
Rıza Çalımbay: Bizi üzen şey...Rıza Çalımbay: Bizi üzen şey...Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
  • Trabzon deplasmanında Ekici sürprizi!28 Ocak 2018 Pazar 22:19
  • Trabzonspor'dan Mehmetçiğe destek28 Ocak 2018 Pazar 22:11
  • Abdülkadir Ömür: Buna hazırlanmıştık ama...28 Ocak 2018 Pazar 22:10
  • Alper isyan etti! "Topu her aldığımda..."28 Ocak 2018 Pazar 22:10
  • Kamil Ahmet Çörekçi: Hiçbir şey bitmedi28 Ocak 2018 Pazar 22:09
  • Volkan Demirel Trabzon'da alkış aldı! O anlar...28 Ocak 2018 Pazar 22:08
  • Josef de Souza: Şampiyon olmak istiyoruz28 Ocak 2018 Pazar 22:08
  • Aykut Kocaman'dan Ali Palabıyık'a isyan!28 Ocak 2018 Pazar 22:07
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçında olay görüntü!28 Ocak 2018 Pazar 22:06
  • Takım otobüsüne şok saldırı! Yaralılar var...28 Ocak 2018 Pazar 22:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri