Volkan Demirel Trabzon'da alkış aldı! O anlar...

Deneyimli kaleci, seremoniye çıkarken futbolcuların yanında çıkan çocuklardan birini kucağına aldı.
Yağmurun şiddetini sürdürdüğü Trabzon'da Volkan, yağmurluğunu çıkarttı ve kucağındaki küçük çocuğun üstünü örttü.
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Deneyimli kaleci, seremoniye çıkarken futbolcuların yanında çıkan çocuklardan birini kucağına aldı.
Yağmurun şiddetini sürdürdüğü Trabzon'da Volkan, yağmurluğunu çıkarttı ve kucağındaki küçük çocuğun üstünü örttü.