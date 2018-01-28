Trabzonspor taraftarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Abdülkadir, "Uzun zamandır böyle bir atmosferde maç oynamamıştık. Taraftarlarımıza bu atmosferden dolayı teşekkür ederim. Skordan dolayı üzgünüz. Maça kötü başladık, istediğimiz performansı sergileyemedik. İkinci yarı daha arzulu oynadık, golü de bulduk. Ancak daha sonra golü yedik ve maç berabere bitti. Rakibimiz yan toplarda iyi, buna hazırlanmıştık ama golü yine yan toptan yedik. Üzgünüz" dedi.
29 Ocak 2018 Pazartesi11 C.Evvel 1439
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Abdülkadir Ömür: Buna hazırlanmıştık ama...
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