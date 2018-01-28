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Ataman: Galibiyet önem arz etmiyor

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Ataman: Galibiyet önem arz etmiyor
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, takımının henüz istediği seviyeye gelmediğini ifade ederek, büyük takımlarla oynanan maçlara kıyasla Pınar Karşıyaka karşısında alınan galibiyetin kendisi için bir önem arz etmediğini söyledi.
Ataman: Galibiyet önem arz etmiyor Ataman: Galibiyet önem arz etmiyor Ataman: Galibiyet önem arz etmiyor

Tahincioğlu Baketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Pınar Karşıyaka’yı 89 - 77’lik sonuçla mağlup etti. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İkinci periyottan itibaren Pınar Karşıyaka karşısında üstünlük kurduklarını ifade eden Ataman, “Maçın ikinci çeyreğinden itibaren üstünlük kurduk. Bu maçta oyun stratejimiz onun üstündeydi. Karşıyaka’nın pota altı çok zayıftı ve oraya yüklendik. İki uzunla oynadık. İlk başlarda hücumda zorlandık ama hücum ribaundlarıyla maçı kendimize çevirdik. 3. periyot çok iyi oynadık. Doğuş’un takıma katılmasıyla savunma agresifliğimiz arttı. Ligin ilk yarısında İzmir’de kaybedilen maçın rövanşını ve 2 puan almış olduk” şeklinde konuştu.

“Pınar Karşıyaka galibiyeti benim için önem arz etmiyor”

Deneyimli başantrenör, Euroleague’de oynadıkları büyük maçlarda bu maçtaki direnci gösteremediklerini ifade ederek, “Karşıyaka, kadro olarak Efes’ten aşağıda bir takım. Büyük maçlardaki top paylaşımı ve asisti yukarı çekmeyi amaçlıyorum ama istediğim düzeyde değilim. 3 büyük maçta gerekli direnci gösteremedik. Bu da tabi bizim için bir ikaz. Karşıyaka galibiyeti de benim için çok önem arz etmiyor” açıklamasını yaptı.

Doğuş Balbay: "Valencia maçına konsantre olmamız gerekiyor"

Pınar Karşıyaka karşısında agresif bir savunma sergilediklerine değinen Doğuş Balbay ise, “Ligdeki bu maçları kazanmamız moral açısından iyi oluyor. Euroleague’de tökezliyoruz. Ligdeki maçlar bizi daha iyi seviyeye çıkartıyor. Karşıyaka iyi mücadele etti. Biz agresiflikte diri kaldık. Farkı 20 sayıya çıkarsak da geri dönmesini bildiler. Bugün agresif savunmayı bırakmayarak, 40 dakika mücadele gösterdik. Valencia maçına konsantre olmamız gerekiyor. Ligdeki agresifliğimizi Perşembe günü Valencia maçında da göstermeliyiz” değerlendirmesini yaptı.

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