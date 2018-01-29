29 Ocak 2018 Pazartesi11 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:43Güneş 08:11Öğle 13:23İkindi 15:59Akşam 18:23Yatsı 19:46
    • 2°C Adana
    • 1°C Adıyaman
    • -6°C Afyon
    • -13°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 120.702 1.77
  • Altın: 162,952 0.18
  • Dolar: 3,7493 0.36
  • Euro: 4,6608 -0.12

Almanya PKK'yı tartışıyor!

»
Almanya PKK'yı tartışıyor!
Alman kamuoyu, hafta sonu terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Köln başta olmak üzere bazı şehirlerde düzenlediği gösterilerin ekonomilerine verdiği zararı tartışıyor.
Almanya PKK'yı tartışıyor! Almanya PKK'yı tartışıyor! Almanya PKK'yı tartışıyor!

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin yüksek tirajlı gazetelerinden Express'in haberine göre, dün terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Köln'de düzenlediği gösteri kente milyonlarca avroya mal oldu.

Cumartesi günlerinin esnafın en fazla satış yaptığı günler olduğunun hatırlatıldığı haberde, gösteri nedeniyle dün şehir merkezinde alışveriş hacminin hafta sonu yüzde 25 oranında azaldığına dikkati çekildi.

'HERKES ŞİKAYETÇİ'

Philipp J. Meckert imzasıyla yayımlanan haberde, "Her dört müşteriden biri cumartesi günü bu gösteri nedeniyle alışverişe çıkmadı. Köln esnafı ve çevre sakinleri bu gösterilerin daha ne kadar süreceğini sorguluyor ve herkes bu durumdan şikayetçi." ifadeleri kullanıldı.

Köln'ün en işlek caddelerinden biri olan Schildergasse'de saatte ortalama 3 bin 400 kişinin alışveriş ettiği belirtilen haberde, gösteri nedeniyle cumartesi günü saat 12.00-19.00 saatleri arasında yaklaşık 24 bin müşteri kaybının yaşandığı ifade edildi.

Haberde, her müşterinin en az 50 avro harcadığının hesap edildiğinde toplam kaybın sadece bir cadde için 1,2 milyon avroya karşılık geldiği vurgulandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Almanya PKK'yı tartışıyor!Almanya PKK'yı tartışıyor!Alman kamuoyu, hafta sonu terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Köln başta olmak üzere bazı şehirlerde düzenlediği gösterilerin ekonomilerine verdiği zararı tartışıyor.
Brezilya'da otobüs devrildi: 7 ölüBrezilya'da otobüs devrildi: 7 ölüBrezilya'nın Tocantins eyaletinde virajı alamayan otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
İran'da bütçe tasarısı reddedildiİran'da bütçe tasarısı reddedildiİran Meclisi'nde gelecek yılın bütçe tasarısı reddedildi.
İran'da DAEŞ şoku! Tuğgeneral açıkladıİran'da DAEŞ şoku! Tuğgeneral açıkladıİran'ın batı bölgesinde DAEŞ üyesi olduğu belirtilen silahlı bir grupla Devrim Muhafızları arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti.
Putin sürpriz 'Suriye' kararı!Putin sürpriz 'Suriye' kararı!Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak Suriye kongresine Vladimir Putin'in katılmayacağı açıklandı.
Prens Talal ile ilgili son dakika gelişmesi!Prens Talal ile ilgili son dakika gelişmesi!Reuters haber ajansı Suudi Arabistan prensi El Velid Bin Talal'ın salındığını duyurdu.
  • Alçaklar yakıp yıkmıştı! Türkiye harekete geçti27 Ocak 2018 Cumartesi 14:50
  • Kanlı saldırıda korkunç bilanço: En az 40 ölü!27 Ocak 2018 Cumartesi 13:40
  • Suudi Arabistan'da flaş gelişme!27 Ocak 2018 Cumartesi 13:29
  • Almanya'da Bonn'lu Türklerden destek gösterisi27 Ocak 2018 Cumartesi 13:23
  • İran'dan flaş ABD çıkışı: Türkiye'nin planlarını bozmaya çalışıyorlar27 Ocak 2018 Cumartesi 13:20
  • ABD'den yeni 'Afrin' açıklaması: Barış için...27 Ocak 2018 Cumartesi 12:49
  • Barzani'den Afrin açıklaması: Peşmerge'yi gönderecek mi?27 Ocak 2018 Cumartesi 12:20
  • ABD DEAŞ'ı vurayım derken 'asker' vurdu!27 Ocak 2018 Cumartesi 11:20
  • Mistura açıkladı: Tüm adımlar Cenevre'de atılacak!27 Ocak 2018 Cumartesi 11:10
  • Elleri ve ayaklarındaki zincirlerle gönderildiler27 Ocak 2018 Cumartesi 11:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri