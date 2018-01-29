Mühimmatımızın tamamı yerli ve milli

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, operasyonda kullanılan silah ve mühimmata ilişkin tartışmalara yanıt verdi. Canikli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

ÖRNEKLERLE YERLİ ÜRETİM: Afrin harekâtında şanlı ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz. Mühimmat stoklarımız da terörün sadece Afrin'den değil, tüm bölgeden temizlenmesine yetecek kadar dolu ve üretmeye devam ediyoruz. Fırtına obüsünde kullanılan klasik tahrip mühimmatı, uzun menzilli mühimmat ve sis mühimmatı, yerli ve milli olarak MKE tarafından üretiliyor. Fırtına obüsünün kendisi de MKE ve askeri fabrikalarda üretiliyor. Bir örnek daha, terör örgütünün hedeflerini Fırtına obüsüyle birlikte yerle bir eden 122 mm çok namlulu roket atar (ÇNRA) mühimmatı. 122 mm ÇNRA'nın kullandığı uzun namlulu tahrip mühimmatı, yerli ve milli olarak ROKETSAN, kısa menzilli mühimmatı MKE tarafından üretiliyor. 122 mm ÇNRA'nın kendisi de yerli ve milli olarak, uzun namlulu olanı ROKETSAN tarafından, kısa namlulu olanı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından üretiliyor.



YERLİLİK ORANI YÜZDE 70'E YAKLAŞTI: Hani Cumhurbaşkanımızın, Başkomutan olarak, 'F-16'larla teröristlerin tepelerine bomba olur ineriz' şeklinde tanımladığı bombalardan biri, F-16'lardan atılan akıllı ve güdümlü HGK bombaları. Yerli ve milli olarak üretiyoruz. Bombaları MKE, güdüm kitlerini ASELSAN yapıyor. Bunlar, sadece birkaç örnek. Türk savunma sanayisinin geldiği aşamayı göstermesi açısından bunlar yeterli. 15 yıl önce Türkiye, bu silah sistemleri ve mühimmatlarının tamamına yakınını yurtdışından almak zorunda kalıyordu. Bugün kendimiz üretiyoruz. 15 yıl önce sadece yüzde 18 civarında olan yerlilik oranı, bugün yüzde 70'e yaklaşmıştır. Bu bilgilerden birileri çok rahatsız olacak ve üzülecekler. Onları rahatsız etmeye ve üzmeye devam edeceğiz.