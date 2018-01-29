Deterjanlarda "çocuk" önlemi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Çocukların korunmasına yönelik olarak kapsül deterjanların bir ambalajla satılması zorunluluğu getirilmektedir."DEDİ.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yeni Deterjanlar Hakkında Yönetmelik'te kapsül deterjanların ambalajla satılması zorunluluğunun bulunduğunu belirterek, "Bu ambalajların opak ve mat görünümlü olması sağlanarak çocukların ilgisini çekmeyecek şekilde piyasaya arzı yapılacak ve böylelikle olası kazaların ve zehirlenmelerin önüne geçilebilecek." ifadesini kullandı.

Tüfenkci, yazılı açıklamasında, "Deterjanlar Hakkında Yönetmelik"in 27 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Yönetmelik hakkında bilgi veren Tüfenkci, düzenlemenin piyasaya arz edilen deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerinin, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere hazırlandığını bildirdi.

AB mevzuatıyla birebir uyumlu hazırlanan yönetmelikle bürokrasinin azaltılarak sanayici ve ihracatçıya kolaylaştırıcı hükümler getirildiğini vurgulayan Tüfenkci, Bakanlığa bildirim yerine, piyasa gözetimine ve denetimine ağırlık verileceğine dikkati çekti.

Tüfenkci, yönetmeliğin tüketicinin korunması açısından da düzenlemeler içerdiğine işaret ederek, "Çocukların korunmasına yönelik olarak kapsül deterjanların bir ambalajla satılma zorunluluğu getirilmektedir. Ayrıca bu ambalajların opak ve mat görünümlü olması sağlanarak, çocukların ilgisini çekmeyecek şekilde piyasaya arzı yapılacak ve böylelikle olası kazaların ve zehirlenmelerin önüne geçilebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bulaşık deterjanlarında fosfat kullanımının kısıtlandığının altını çizen Tüfenkci, "Aerosol kap içinde bulunan temizlik ürünlerinde uçucu organik bileşiklerin kullanımına limit getiriliyor. Benzen kullanımıyla ilgili de kısıtlama mevcut. Deterjan ambalajlarında tüketicinin doğru bilgilendirilmesi sağlanacak." ifadesini kullandı.