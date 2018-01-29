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Ne yapacaklarını şaşırdılar! Esed'e teklif ettiler

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Rusya'da yayımlanan İzvestiya gazetesi, terör örgütü PKK/PYD'nin Afrin'i Esad rejiminin kontrolüne verme yönünde görüşmeler gerçekleştirdiğini öne sürdü.
Ne yapacaklarını şaşırdılar! Esed'e teklif ettiler
Ne yapacaklarını şaşırdılar! Esed'e teklif ettiler Ne yapacaklarını şaşırdılar! Esed'e teklif ettiler Ne yapacaklarını şaşırdılar! Esed'e teklif ettiler

İzvesitiya gazetesine konuşan bölgeden bir kaynak, Zeytin Dalı Harekâtı'nın terör örgütü PKK/PYD'yi Afrin'i Suriye ordusunun kontrolüne vermek için uzlaşma noktası bulmaya zorladığını ifade etti.

İzvesitya'ya konuşan Rus bir diplomatik kaynak da konuyla ilgili henüz nihai bir karara ulaşılmadığını, ancak görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

KRİTİK SOÇİ ZİRVESİ BUGÜN BAŞLIYOR

Öte yandan, Reuters'ın aktardığına göre Rusya'nın Soçi kentinde bugün başlayacak Suriye barış görüşmelerinde, Suriye'nin geleceği için ülke genelinde bir oylama yapılması önerilecek.

Rus RIA ajansının Cumartesi günü verdiği habere göre bugün ve yarın Soçi'de toplanacak olan Suriye Ulusal Halklar Kongresi adlı konferansın taslak nihai bildirgesinde Suriye'nin  bütünlüğünün korunması ve geleceği hakkında bir oylama yapılması önerilecek.

RIA haberine göre bildirge metninde "Suriye halkı ülkesinin geleceğini bağımsız olarak ve bir oylamayla demokratik olarak belirleyecektir" deniliyor.

11 MİLYON KİŞİ EVLERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler'in (BM) ev sahipliği yaptığı dokuz tur görüşmede, yüz binlerce insanın öldüğü ve ülke nüfusunun çoğunluğun oluşturan 11 milyon kişinin evlerinden edildiği iç savaşa bir çözüm bulunamadı.

BM sözcüsü Stephane Dujarric dün yaptığı yazılı açıklamada, BM Suriye arabulucusu Staffan de Mistura'nın Soçi konferansına katılacağını söyledi.

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