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Hükümetten flaş açıklama! Akıl karı değil

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Hükümetten flaş açıklama! Akıl karı değil
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Türkiye'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl karı değildir."dedi.
Hükümetten flaş açıklama! Akıl karı değil Hükümetten flaş açıklama! Akıl karı değil Hükümetten flaş açıklama! Akıl karı değil

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Bu harekatın hedefi Kürt kardeşlerimiz değildir. PKK terör örgütü ve Türkiye'nin aleyhine çalışan başkaca terör örgütleri ve uluslararası karanlık çevreler; 'Türkler, Kürtleri öldürüyor' şeklinde haberler yapıyorlar, 'sivillere vuruyor' şeklinde haberler yapıyorlar. Bunların tamamı yalan haberlerdir. Türkiye, Kürt kardeşlerimizin de devletidir."

Bozdağ: "(Zeytin Dalı Harekatı) Türkiye, uluslararası toplumun eleştirilerinden çekindiği için değil doğru olduğuna inandığı, inancının, ahlakının, ordu geleneğinin kendisine emri olduğu için sivilleri korumaktadır, onların kılına zarar gelmemesi için büyük bir dikkat, itina ve hassasiyet göstermektedir. Kılı kırk yaran bir dikkatle operasyon sürdürülmektedir."

Bozdağ: "(Zeytin Dalı Harekatı) Harekat başarıya ulaştıktan sonra Türkiye oradan ayrılacaktır. Türkiye işgalci değildir, bölgede kalıcı hiç değildir."

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