CHP'de bir aday daha!

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan aday adayı olacağını açıkladı. Daha önce Muharrem İnce ve Ümit Kocasakal da, Kemal Kılıçdaroğlu karşısında, 3-4 Şubat'taki 36. Olağan Kurultayı'nda aday olacaklarını açıklamışlardı.
ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU KİMDİR?
Ömer Faruk Eminağaoğlu 1967 yılında Artvin'in ilçesi Şavşat'da doğmuştur.
1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yurdun çeşitli yerlerinde ve Yargıtay'da, yargıçlık ve Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulundu.
Eminağaoğlu, KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) Başkanlığını yürütmüştü.