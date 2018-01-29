Ağar'dan bomba 'Afrin' iddiası!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütlerinin Afrin'de kullandığı beton sığınaklarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ağar sığınakların yapımında Fransa'nın ve Almanya'nın yardım ettiğini iddia etti.

Mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı ile terör yuvalarını bir bir temizliyor. Gelen görüntüler ise terör örgütlerinin harekata, nasıl hazırlandığını gösteriyor.



Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütlerinin Afrin'de kullandığı beton blokları değerlendirdi.

Ağar, teröristlerin bu sığınakları destek almadan inşa edemeyeceklerine dikkati çekti. "Bunların temel karakteri yapılacak hava akınlarına ve topçu atışlarına karşı mukavim olmak üzere dizayn edilmiş. Toprakla örtmüş büyük bir çoğunluğunun üstünü yani hem gizliyor hem mukavemetini arttırıyor. Arkasında başka bir destek olduğu kesin bir askeri akıl almış şimdi bu askeri aklı kimin verdiği belli bir diğer tarafıyla buradaki tahkimatın yapılmasındaki mühendis aklı Almanlara ait.





''BETON HALEP'TEKİ FRANSIZ ŞİRKET TARAFINDAN VERİLDİ''

"On binlerce ton beton Halep'teki çimento fabrikasından, beton fabrikasından geldi." diyen Ağar onların da Fransızların kontrolünde olduğunu ve DAEŞ'in kontrolündeyken bile çalışmaya devam ettiğini anlattı.Bu tür beton sığınakların bölgede ilk kez görülmediğinin de altını çizen Abdullah Ağar şunları söyledi:



"Aslında bozgunun duvarları bunlar. ABD'nin bu topraklarda yaşatmış olduğu bozgunun en temel örneğidir. Bu duvarlar. Irak'taki işgali başlattıktan sonra kendi askerini korumak için bu tür alanlar oluşturdu.

ÖSO'YA YÖNELİK ELEŞTİRİLER



Abdullah Ağar, eleştirileri, ÖSO mensuplarını Türkiye'den uzaklaştırmak için icra edilen bir karşı harekat olarak nitelendirdi.



"Bunlar eğitimli askeri terbiye almış insanlar değiller. İç savaştan etkilenmiş bu toprakların asil sahipleri ve travmaları var yani kimi çocuğunu kaybetmiş kimi eşini kaybetmiş."



PYD'NİN AFRİN'DE ELE GEÇEN MEVZİLERİ



Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Afrin'in doğusunda yer alan Burseya Dağı'nı teröristlerden temizlerken ele geçirilen hendek ve beton tüneller, terör örgütünün yaptığı hazırlığı da gözler önüne sermişti.



Mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, PYD/YPG'nin açtığı tünelleri ve terör örgütünün Burseya Dağı'nın çevresinde hazırladığı silindir mevzileri ele geçirdi.