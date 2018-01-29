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AK Parti'den CHP'ye sert tepki! Kimsenin haddi değil

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik söylediği sözlere sert tepki gösterdi.
AK Parti'den CHP'ye sert tepki! Kimsenin haddi değil
AK Parti'den CHP'ye sert tepki! Kimsenin haddi değil AK Parti'den CHP'ye sert tepki! Kimsenin haddi değil AK Parti'den CHP'ye sert tepki! Kimsenin haddi değil

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik söylediği sözlere AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Altay'ın kullandığı ifadeler için "Aynen kendisine iade ediyoruz" dedi. Altay'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sayın Altay’ın tıpkı Kılıçdaroğlu gibi ikide bir Cumhurbaşkanımıza Namus ve Şeref hatırlatması yapması ise psikolojik bir rahatsızlığın belirtisidir. Psikolojide yansıtma diye bir davranış bozukluğu vardır. Bazı durumlarda, bazı sorunlu kişiler kendilerinde olan bir olumsuzluğu, yada sıkıntılı durumu başkasında varmış gibi göstermeye çalışırlar. İşte Sayın Altay ve Kılıçdaroğlu’nun sürekli Namus ve Şeref kavramları üzerinden Cumhurbaşkanımıza suçlamalarda bulunması da siyaseten bu kavramlarla ilgili yaşadıkları sıkıntıdan olsa gerektir. Bu ruhsal ve davranışsal bir bozukluktur. İkide bir Sayın Cumhurbaşkanımıza Namus Şeref hatırlatması yapanlar bu psikolojik rahatsızlığın içerisindedirler.

Kimsenin haddi değil

"Sayın Altay’a tavsiyem Sayın Cumhurbaşkanımıza hastalık teşhisi koyacağına en yakın psikiyatriye giderek tedavi olmasıdır" diye konuşan Muş, şöyle devam etti:

Herkes söylediği söze dikkat etmelidir. Kendileri için Namus ve Şeref gibi kavramlar siyaseten ne anlam ifade ediyor bilmiyoruz ama bizler için bu kavramlar önemlidir. Cumhurbaşkanımız milletten aldığı görevi bugüne kadar şerefiyle yerine getirmiştir. Ona dil uzatmak kimsenin haddi değildir.

Sayın Altay’ın ağzından çıkanı kulakları duymuyor herhalde. “Ağız ishali” ifadesini kullanırken hiç mi yüzü kızarmadı? Hiç mi utanmadı? Ana muhalefetin siyaset anlayışı küfür lügatını çoğaltmak mıdır? Bu mudur siyasi ahlak?

Bir Grup Başkanvekili bu derece seviyesiz ve edepsiz ifadeleri kullanıyorsa orada siyasi bir çürümüşlük vardır. Üslub-u beyan aynıyla insandır. Herkes kendine yakışanı yapar. Demek ki Sayın Altay bu seviyesizliği, bu çirkinliği kendine ve CHP’ye yakıştırmaktadır.

Siyasetin ve eleştirinin bir ahlakı vardır. 80 milyonun Cumhurbaşkanına “Ağız İshali olmuş” ifadesini kullanmak en hafif ifadesiyle edepsizliktir.

CHP'nin ülke meseleleri ile değil Cumhurbaşkanına hakaret etmek için açıklama yapar hale geldiğinin altını çizen Muş, "CHP, tahrik siyaseti gütmektedir. Amaçları ülkeyi karıştırmak ve kaos çıkarmaktır. Bu CHP’nin geçmişte de defalarca denediği bir yöntemdir. Bu tahrik siyaseti CHP’nin siyasi geleneğinde mevcuttur" dedi.

CHP Afrin operasyonuna karşı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP'nin Afrin operasyonuna karşı çıktığını ama toplumsal tepkiden çekindiği için kerhen destek verdiğini söyledi. Muş, CHP'nin ÖSO açıklamalarının ise algı operasyonu olduğuna değindi. Muş açıklamalarına şöyle devam etti:

Bunların derdi ÖSO ile değil; Türkiye’nin başarıyla yürüttüğü Afrin operasyonuyladır.

Kimse karnından konuşmasın. Bir yandan operasyona destek açıklaması yapıp, öte yandan HDP’nin ağzıyla konuşmak ikiyüzlülüğün daniskasıdır.

Daha önce defalarca HDP ile işbirliği yapan CHP’nin millet nezdinde itibarı sıfıra inmiştir. CHP’nin gerçek yüzü İstanbul il başkanının yaptığı paylaşımlarda belirtildiği gibidir. Gerçek CHP zihniyeti orada açığa çıkmıştır.

Sayın Altay ve diğer CHP sözcüleri boşuna ÖSO üzerinden Zeytin Dalı Operasyonu’nu itibarsızlaştırmaya çalışmasın. CHP ne kadar çırpınırsa çırpınsın orada o PKK’lı teröristlerin kökünü kazıyacağız.

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