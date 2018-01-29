BBC muhabiri duyurdu! Burseya Dağı’na götürülüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, 10'uncu güne zaferle girildi. Hava ve iklim şartlarının uygun olmasıyla birlikte dün gece taarruza geçen TSK birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından saat 14.30 sıralarında ele geçirilen stratejik Burseya Dağı'nda hakimiyet tamamen sağlandı. Bu noktadan Afrin'e doğru hareket devam ederken TSK, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 597 olduğunu açıkladı.

TSK tarafından 20 Ocak günü saat 17.00'de başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 9'uncu gününde, operasyon için en kritik nokta olarak değerlendirilen Burseya Dağı ele geçirildi. Tepenin en yüksek noktasına Türk bayrağı diken askerler, buradaki beton sığınak ve mevzilerde bubi tuzaklarına karşı imha çalışması başlattı. Türkiye'ye roketli saldırıların düzenlendiği, stratejik öneme sahip dağın ele geçirilmesinin ardından Kilis ile Hatay'da gece sakin geçti. PKK/KCK/PYD-YPG'nin elindeki Afrin'e 13 kilometre uzaklıktaki Burseya Dağı'ndan teröristlerin temizlenmesinin ardından harekatın ilçeye doğru daha da hızlanacağı bildirildi.

BBC MUHABİRİ: TÜRK ORDUSU İNŞA ETMEYE BAŞLADI

BBC muhabiri Riam Dalati, bu sabah Burseya Dağı'na sekiz tank ve 12 zırhlı aracın sevk edildiğini bildiriyor. Türk ordusu tepeye bir kule inşa etmeye başladı. Kule bittiğinde yaklaşık sekiz kilometre çapındaki alan kuş bakışı görülebilecek. Dalati'nin paylaştığı bilgiden dakikalar sonra haber ajansları Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçen zırhlı araçların fotoğraflarını servis etti.

AFRİN'E DİREK SEVKİYATI

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan yaklaşık 100 metre ileride bulunan 2 Türk bayrağı, direkleri sökülerek iş makinalarına yüklendi.

Kilis İl Özel İdaresine bağlı kamyon ve iş makinalarına yüklenen direkler, daha sonra çok sayıda askeri zırhlı araçlar ile birlikte Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan geçilerek Suriye’nin Azez kenti sınırlarında yer alan Burseya Dağı’na götürüldü.