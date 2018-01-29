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Abdullah Gül ortak aday mı oluyor? Kılıçdaroğlu açıkladı

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Abdullah Gül ortak aday mı oluyor? Kılıçdaroğlu açıkladı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ortak aday olacağı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu Kılıçdaroğlu "Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Tamamen bizim dışımızda olan bir gelişme" dedi.
Abdullah Gül ortak aday mı oluyor? Kılıçdaroğlu açıkladı Abdullah Gül ortak aday mı oluyor? Kılıçdaroğlu açıkladı Abdullah Gül ortak aday mı oluyor? Kılıçdaroğlu açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Başarı iktidarın değil ordunun başarısıdır. Ordu bir siyasi partinin değil, Türk milletinin ordusudur." dedi.

 Abdullah Gül'ün ortak aday olacağı iddialarına ilişkin ise Kılıçdaroğlu, "Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Tamamen bizim dışımızda olan bir gelişme" dedi.

ABDULLAH GÜL İSMİ İFADE EDİLDİ

Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday olacağı iddiaları üzerine ise "Abdullah Gül ismi ifade edildi. Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Tamamen bizim dışımızda olan bir gelişme" ifadesini kullandı.

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