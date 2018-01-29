Sular ısınıyor! İsrail ve İran her an..

Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin’le yapacağı görüşmede, İran'ın askeri olarak kendini Suriye’ye bağlama çabalarına kesinlikle karşı olduğunu söyleyeceğini açıkladı.
Ayrıca İran’ın Lübnan’ı büyük bir füze bölgesine çevirme çabasından duyduğu rahatsızlığı da konuşacağını ifade etti.
Uçağına binmeden önce konuşan Netanyahu, Lübnan’ın kendine karşı kullanılacak füzelerin üretileceği bir yere dönüşmesini hoş karşılamayacağını ve tolere etmeyeceğini söyledi.
Netanyahu’nun, İsrail savunma güçleri sözcüsü Brigadier General Ronen Manelis’in “İran, Lüblan’da füze geliştirmeye devam ederse İsrail ile arasında savaş çıkar” sözlerinin ardından konuşması dikkat çekti.
Manelis ”İran’ın yaptığı artık silah vermek falan değil, fiilen Lübnan’da bir şube açtı. İran artık burada” ifadelerini kullanmıştı.