30 Ocak 2018 Salı13 C.Evvel 1439
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Transfer açıklandı! Beşiktaş'ın kasasına...

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Transfer açıklandı! Beşiktaş'ın kasasına...
Belçika ekibi Club Brugge, Beşiktaş'tan Matej Mitrovic'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Beşiktaş da transferi KAP'a bildirdi.
Transfer açıklandı! Beşiktaş'ın kasasına... Transfer açıklandı! Beşiktaş'ın kasasına... Transfer açıklandı! Beşiktaş'ın kasasına...

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada 24 yaşındaki Mitrovic'in satın alma opsiyonunun da Club Brugge'de olduğu ifade edildi.

Hırvat stoper Mitrovic geçen sezon devre arasında Rijeka'dan 4.2 milyon euro karşılığı transfer edilmişti. 

KAP AÇIKLAMASI:

Profesyonel futbolcu Matej Mitrovic'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2017-2018 Sezonu için Club Brugge kulübü tarafından şirketimize 400.000 Avro geçici transfer bedeli ödenecektir. Şarta bağlı ek geçici transfer bedeli 100.000 Avro olarak belirlenmiştir.

Futbolcunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.500.000 Avro garanti, 500.000 Avro şarta bağlı olmak üzere olup 01.06.2018 tarihine kadar Club Brugge kulübüne ait olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla ile duyurulur.

 

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