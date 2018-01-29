Kafkas göçmenleri Mehmetçiğe destek için yürüdü

İnegöl Kafkas Folklor Derneğinin organizasyonu ile bir arara gelen İnegöllüler kahraman Mehmetçikler için kurban kesip, dua ettiler. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği tarafından Atatürk Anıtı önünden başlayıp, İlçe Jandarma Komutanlığında sona eren destek yürüyüşü düzenledi.

Anıt önünde başlayan ve Park Caddesi'ni takiben İnegöl Jandarma Komutanlığında sona eren yürüyüşe İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Nedim Sevim ile yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

KURBAN KANI SÜRDÜLER

Ellerinde Türk Bayraklarıyla tekbir getirerek cadde boyunca “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “En büyük asker bizim asker” sloganları atarak, İlçe Jandarma Komutanlığına kadar yürüyen vatandaşlar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş ve personeli tarafından karşılandı. Jandarma Komutanlığı bahçesinde kurban kesilerek, görevli personelin alnına kurban kanı sürüldü. Fetih Süresinin okunmanın ardından dualar edildi.

"BİZE HİÇBİR GÜÇ KAFA TUTAMAZ"

İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Nedim Sevim, “Bugün ülkemizin gururu, dünyanın korkulu rüyası askerlerimize destek vermek için burada toplanmış bulunmaktayız. Bugün buradayız ve sizler aracılığıyla hem ülkemiz, hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz; Türkiye sınır güvenliğini sağlamak, hem kendisi hem de bölge ülkeler için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için adım atmıştır. Bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek, huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla Afrin’de sınır ötesi harekat başlatılmıştır. Bizler milli güvenliğimiz korumak amacıyla devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Zeytin Dalı Harekatı'yla hem dünyaya, hem de teröristlere kucak açan, demokrasi ve barış getirme vaadinde bulunarak girdiği komşu ülkelere zulüm eden ve terörü daha yaygın hale getiren ABD’ye ciddi bir mesaj verilmektedir" dedi.

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİN SİMGESİ

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş ise, “İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneğinin milli birlik ve beraberlik duygusu taşıyan ziyaretlerinden dolayı memnuniyetimi bildirmek isterim. Türk Silahlı Kuvvetleri milli birlik ve beraberliğin simgesidir. Bu duyguları taşıyan milletimiz olduğu sürece içte ya da dışta hiçbir düşman muvaffak olamayacaktır. Bizler gücümüzü milletimizden alan öyle bir orduyuz ki, tarihte de bunun örneklerini atalarımız göstermiştir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dernek Başkanı Nedim Sevim, askerlere kendi elleriyle baklava ikram etti.