Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, “Suriye’deki mevcut durumda ülkedeki bir grubun temsilcilerinin kongreye katılmayacak olması kongreyi sabote etmeyecek. Kongre akışına devam edecek.” ifadelerini kullandı.
30 Ocak 2018 Salı13 C.Evvel 1439
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Rusya'dan Soçi çıkışı
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