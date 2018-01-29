30 Ocak 2018 Salı13 C.Evvel 1439
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Bayburt, Bayburt olalı böylesi görülmedi!

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Bayburt, Bayburt olalı böylesi görülmedi!
Türkiye’nin 2017 yılında 81 ilinde yapılan yerli marka başvuruları açıklandı. Tüm illerde yapılan yerli marka başvurularında en az rakam Bayburt'tan çıktı. İlde 13 yerli marka başvurusu yapıldı.
Bayburt, Bayburt olalı böylesi görülmedi! Bayburt, Bayburt olalı böylesi görülmedi! Bayburt, Bayburt olalı böylesi görülmedi!

Adres Patent, Türkiye'nin marka haritasını yayımladı. 2017 yılında 81 ilden yapılan yerli markabaşvuruları ile ilgili açıklama yapan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, marka tescil başvuru sayısında artış olduğunu duyurdu. Akbulut, kamuoyunda Patent ve Marka Kanunu olarak bilinen Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 2017'de yasalaşmasına vurgu yaptı, yaşanan artışta kanunun çok büyük payının olduğunu belirtti.

TARİHİ REKOR

2016 yılında 94 bin 575 olan marka tescil başvuru sayısının 2017 yılında 106 bin 99'a yükseldiğini belirten Akbulut, tarihin rekor başvuru sayısına ulaşıldığını açıkladı.

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BAŞVURU SAYISINDA ARTIŞ

Türkiye'nin 2017 marka haritasını paylaşan Akbulut, 2016'da İstanbul'un 44 bin 782 olan marka başvuru sayısının 49 bin 683'e, Ankara'nın 7 bin 440 olan başvuru sayısının 8 bin 536'ya, İzmir'in ise 6 bin 546'dan 7 bin 60 başvuru sayısına ulaştığını söyledi.

Akbulut'un paylaştığı haritadaki bilgilere göre 81 ilin 2017'deki başvuru sayısı şöyle;

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