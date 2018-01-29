O ilde doğal gaza yüzde 4 indirim geldi

Kurumdan yapılan açıklamada 2018 yılında yeni tarifenin yürürlüğe girdiği, söz konusu tarifede ise gaz fiyatlarının yüzde 4 ile abonelere ulaştırılacağı belirtildi.

Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, yeni tarifesiyle abonelerine doğal gazı çok daha uygun fiyata ulaştırıyor. Yeni yıl ile birlikte doğal gazı abonelerine yüzde 4 indirimli ulaştıracak.

Bursagaz, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu EPDK tarafından açıklanan yeni tarifeye göre Ocak 2018 yılı itibarı ile doğal gaz satış fiyatlarını indirimli sunmaya başlıyor.

YÜZDE 4 İNDİRİM

Bilhassa soğuk geçen kış günlerinde güvenli yakıt doğal gaz ile ısınma, pişirme ve sıcak su ihtiyacını karşılayan Bursagaz müşterileri, yapılan indirimi faturalarda yüzde 4 olarak hissedecek. Ayrıca Bursagaz, yeni tarifesi kapsamında belli kriterlerdeki güvence bedellerini de ortalama yüzde 5 oranında indirimli sunmuş olacak.