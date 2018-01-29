Antalyaspor'dan flaş Eto'o açıklaması!

Arıcı, Süper Lig'in 19. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'la yaptıkları ve 1-1 sonuçlanan maçı değerlendirdi.

Takımın mücadelesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok iyi, güzel bir maç oldu. Çok dar kadroyla çıktık. Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu, bu maçta yedek kulübemizde yer alan Yusuf'u, 21 yaş altı takımından almak zorunda kaldı. Maicon, cezalıydı. 5 futbolcumuz sakattı. Yeni transferimiz Hakan Özmert'i de oynatamadık. Böyle olunca yedek kulübemizde 4 futbolcu vardı. Kaleci Boffin'i çıkartırsak, 3 futbolcu vardı, Harun, Chico, Yusuf. Antalyaspor, ligin ilk yarısındaki Antalyaspor değil. İstekli, 90 dakika mücadele eden bir takım var."

Arıcı, Akhisar deplasmanında 90+1. dakikada kalelerinde şanssız bir gol gördüklerini ve bir puanla yetinmek zorunda kaldıklarını vurguladı.

Süper Lig'in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Arıcı, "Sakat futbolcuların önemli bir kısmı takıma dönecek. Maicon'un cezası bitecek. Hakan da oynayacak. Eto'o'nun durumu netleşecek. Yeni Malatyaspor maçında, kadromuzun daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmamız durumunda, ligde daha üst sıralara çıkabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Eto'o'nun durumu

Arıcı, yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun sakatlığı nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynayamadığını açıkladı.

Kamerunlu oyuncunun transfer durumunun netleşmediğini bildiren Arıcı, futbolcuyla ilgili kendilerine gelen resmi bir teklifin olmadığını vurguladı.

Cumhur Arıcı, ara transfer döneminin 31 Ocak'ta sona ereceğini anımsatarak, "3 gün içinde Eto'o'nun durumu da netleşmiş olacak. Eto'o, muhtemelen Antalya'da kalacak. İnşallah da kalır. Biz, başından beri kalmasını arzuluyorduk. O da kalmak istediğini söylüyordu. İnşallah Eto'o, Yeni Malatyaspor maçında oynayacak." diye konuştu.

"Nasri'nin sözleşmesi bugün feshediliyor"

Fransız futbolcu Samir Nasri'nin kendileriyle olan iki yıllık sözleşmesinin bugün feshedileceğini ve yıldız oyuncunun serbest kalacağını belirten Arıcı, şöyle devam etti:

"Nasri'nin avukatları bugün Antalya'ya gelecek. Bizim açımızdan bitti, her anlamda bitti. Hukuki süreç tamamlanmamıştı, o da bugün tamamlanacak. Alacakları konusunda zaten daha önce anlaşma yapmıştık. Geleceğe dönük herhangi bir şey ödenmeyecek. Ödeme planı yapıldı, imza altına alınacak sadece. O süreç bitti."

Antalyaspor otobüsüne yapılan taşlı saldırı

Arıcı, Manisa'dan dönen Antalyaspor kafilesini taşıyan otobüse Denizli'de taşlı saldırı düzenlenmesine ilişkin ise soruşturmanın Denizli Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğünü aktardı.

Olaydan sonra polisin, takımı ve taraftarları taşıyan otobüslerin şehirden güvenli bir şekilde çıkmasını sağladığını anlatan Arıcı, "Bir ya da birkaç kendini bilmez kişinin gerçekleştirdiği saldırı. Emniyetimiz saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Tek sevincimiz, kafilemizdeki hiçbir kimsenin burnunun dahi kanamaması. Bu saldırı, Denizlispor'a ya da Denizli halkına mal edilemez. Denizlispor ve birçok taraftar derneğinden olayın hemen akabinde yapılan kınama açıklamaları, bizleri memnun etti." değerlendirmesini yaptı.