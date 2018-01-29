30 Ocak 2018 Salı13 C.Evvel 1439
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17 kat arttı, Google'da Trump'ı geçti

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17 kat arttı, Google'da Trump'ı geçti
Google'da yapılan aramaların istatistiklerine bakıldığında ortaya çok ilginç bir sonuç çıktı.
17 kat arttı, Google'da Trump'ı geçti 17 kat arttı, Google'da Trump'ı geçti 17 kat arttı, Google'da Trump'ı geçti

 Son zamanların popüler kripto parabirimlerinden Bitcoin'in aranması ABD Başkanı Donald Trump'ın aranma hacmini katladı. Bitcoin'in aranma hacmi 2017 yılında 17 kat attı.

İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan, "Google'da, Bitcoin'in aranması Trump'ın aranmasından çok daha fazla." dedi.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin düzenlediği "Bitcoin Yeni Para mı?" başlıklı panelde konuşan Aysan, Bitcoin'in popüler bir konu olduğunu söyledi.

17 KAT ARTTI

Aysan, "Google'da, Bitcoin'in aranması Trump'ın aranmasından çok daha fazla. Trump, şok edici açıklamalar yapmasına rağmen Bitcoin'in aranması daha fazla. Bitcoin, 2017 yılında 17 kat kadar arttı." diye konuştu.

BİTCOİN 1-2 SENEDİR FARK EDİLDİ

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Rahman Başaran da uluslararası hukukun Bitcoin'i 1-2 senedir fark ettiğini, 1-2 sene öncesine kadar Bitcoin ile ilgili akademik dergilerde ciddi bir makale çıkmadığını söyledi.

Başaran, uluslararası hukukun çok büyük olaylar ile ilgilendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çin, Bitcoin ile ilgili finansal kurumlarına ve bankalarına kesinlikle işlem yapmamaları konusunda direktif veriyor. Japonlar da 'Bitcoin paradır' diyorlar. 'Japon yeni bir para ise Bitcoin de bir paradır.' Kanadalılar 'Bitcoin bir para değildir ama maldır, Bitcoin de altın gibi bir şeydir' diyor. 'Biz buna mal diyeceğiz. Ona göre de vergilendireceğiz' diyorlar. Amerikalılar da 'Bitcoin işi yapılsın. Biz bu işi uzaktan seyredelim. Bu iş ile uğraşacak kurumlara ise lisans verelim' diyorlar. Türkiye ve Hollanda da 'biz Bitcoin'i izleyelim, görelim' diyorlar. Gelişmekte olan ülkelerin alt kategorisindeki ülkeler Bolivya, Ekvador, Ürdün, Fas ve Bangladeş gibi ülkeler de Bitcoin'i tamamen yasaklıyor."

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