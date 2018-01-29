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Adana'da 250 kadın oraya çıkarma yaptı!

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Adana'da 250 kadın oraya çıkarma yaptı!
Adana Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 250 kadın, Zeytin Dalı Harekatı’na gönüllü asker olup destek vermek için askerlik şubesine dilekçe verdi.
Adana'da 250 kadın oraya çıkarma yaptı! Adana'da 250 kadın oraya çıkarma yaptı! Adana'da 250 kadın oraya çıkarma yaptı!

Adana’da 250 kadın Afrin’de başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’na gönüllü asker olup destek vermek için askerlik şubesine müracaat etti. 

TSK'nın Afrin'deki PKK/PYD ve DAEŞ hedeflerine yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 10. gününe girdi. Mehmetçik adım adım Afrin'in içine doğru ilerlerken Türk halkıda onlara destek vermek için ellerinden geleni yapıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 250 kadın da gönüllü asker olup Mehmetçiğe destek vermek için ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubesi önüne geldi. Slogan atan kadınlar, daha sonrada dilekçelerini askerlik şubesine verdi.

“HER TÜRLÜ EMİR BAŞIMIZ ÜZERİNDEDİR”

Grup adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Halime Büyükgüzel, “Kahraman Türk ordusunun yanındayız Zeytin Dalı Operasyonu’nda yer alan Mehmetçikle omuz omuza her türlü zalime karşı mücadele etmek içim başvuruda bulunduk. Devletimizden gelecek her türlü emir başımız üzerindedir” diye konuştu.

Çukurova Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Vahip Karagöz de, kadınlara teşekkür ederek, "Kahraman Türk milletimizin, kahraman Türk kadınları her zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında yer almıştır. Askerlik yükümlülükleri bulunmamasına rağmen bizlerin yanında olması hem bizleri hem de Afrin'deki askerlerimize çok büyük moral vermiştir" açıklamasında bulundu.

“KIZILELMA DİYORUZ”

Çok sayıda kadının Afrin'de Türk askeriyle omuz omuza teröristlere karşı koymak istediğini belirten  Zuhal Oflaz ise, şu ifadeleri kullandı:

“Afrin’de üstümüze düşen görevde askerlerle birlikte savaşmak istiyoruz. Bizi askere götürün, bizde şehit olmak istiyoruz. Askerin dediği gibi ‘Kızılelma’ diyoruz.”

3 çocuk annesi Gönül Zoplar da, “3 oğlumda Türkiye’ye kanımızla, canımızla feda olsun” dedi.

Eşi Soner Akış Hakkari’de uzman çavuş olan Sabiha Akış ise “Allahım onu ve bütün askerlerimizi korusun. Gerekirse bende giderim. Allah’a emanet ol. Seni burada çocuğumla bekliyorum” şeklinde konuştu.

Grup daha sonra slogan atarak dağıldı.

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