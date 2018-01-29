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Türkiye'nin en büyüğü seçime gidiyor

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Türkiye'nin en büyüğü seçime gidiyor
İstanbul Valisi Vasip Şahin’in başkanlığındaki İkitelli OSB’de, 7 Şubat 2018 tarihinde seçim yapılacak. Seçimde, başkan vekilliği için Nihat Tunalı ve Mahmut Aydın aday olacak.
Türkiye'nin en büyüğü seçime gidiyor Türkiye'nin en büyüğü seçime gidiyor Türkiye'nin en büyüğü seçime gidiyor

30 bine yakın işletmesi, 300 bin çalışanıyla bir kent görünümünde olan İkitelli OSB, 7 Şubat 2018 tarihinde seçime gidiyor. İkitelli OSB Başkan Vekili Şaban Gülbahar’ın aday olmayacağı seçimde, iki aday başkan vekilliği için kozlarını paylaşacak. Seçimde, Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Nihat Tunalı ile Aydın Tekstil Yönetim Kurulu BaşkanıMahmut Aydın,seçimin en güçlü adayı olarak görülen Aydın Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Aydın, tanıtım çalışmalarını ‘Huzurlu, müreffeh İkitelli için birlikte çalışalım’ sloganıyla başlattı. Kooperatifler ile müstakil sanayi parsellerinden oluşan delegelerin desteğini alarak en güçlü aday olarak gösterilen Mahmut Aydın , bölgenin gücüne güç katmak, var olan alt yapı sorunlarını çözmek ve bölgeyi kalkındırmak için yeni bir program oluşturdu.

AYDIN, İKİTELLİ OSB Yİ ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ

 Mahmut Aydın; yönetime neden talip olduklarına ilişkin açıklamasında, “İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi günümüzde özellikle katma değeri yüksek üretim ve satış faaliyeti için alternatifsiz ve eşsiz bir konumdadır. Kiralar ve mülk fiyatları kentin en lüks semtleri ile yarışmaktadır. Yönetimsel anlamda mevcut durumdaki ayrışmalar, basına yansıyan ve olumsuzluklar içeren Bakanlık teftiş kurulu raporları İkitelli OSB’nin imajına zarar vermektedir. Bu nedenlerle Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden biri olan İkitelli’nin, var olan sorunlarını, kamu otoritesi ile iyi ilişkiler içerisinde, toparlayıcı, ortak aklı kullanan, istişareye dayalı ve çözüm odaklı bir yönetim modeli ile yönetmeye talibiz” ifadelerini kullandı.

AYDIN, TEKSTİLİN EN TECRÜBELİ İSİMLERİNDEN

Türkiye’nin en köklü ve güvenilir şirketlerinden Aydın Tekstil’in başında bulunan Mahmut Aydın, tekstilin en tecrübeli isimlerinden. Aydın, şirketlerinin 70 yıla yaklaşan üretim tecrübesi olduğunu belirterek, "Yıllık 45 milyon metrelik kumaş üretim hacmi ve 3 bin kişiye varan istihdamı ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük döşemelik, perdelik ve yatak kumaşı üreticisi olan kuruluşumuzun yönetim merkezi İkitelli OSB’ de yer alıyor. Ayrıca Kayseri ve Adapazarı’nda da üç ayrı fabrikada daha üretim yapıyoruz" dedi.

Mahmut Aydın, bölgede sevilen ve sayılan bir isim olarak tanınıyor. Tecrübesini İkitelli OSB Başkanlığı’na aday olarak, çok iyi bildiği bu bölgenin gelişimi için mesai harcayarak sürdürmeyi amaçlıyor.

BİR DÖNEM SÖZÜ VERDİ

Başkan adayı Aydın’ın ilk taahhüdü ise bir dönem şartı oldu. Aydın, “Yönetim anlayışını, bütün katılımcılarımızın Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olması konusunda yetkinliği olduğunu ve bu makamlarda olmayı hak ettiğini düşünmekteyim. Bu bakımdan hep aynı insanların yönetime talip olmalarını ve bu makamları uzun süre işgal etmelerini doğru bulmamaktayım. İlk taahhüdüm şudur ki: “Seçilmem durumunda kanunların öngördüğü süre bittiğinde ikinci defa aday olmayacağım”, ikinci taahhüdüm ise “Seçilmem durumunda tüm katılımcılar ile istişare mekanizmaları kurarak katılımcı bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz” şeklinde ifade etti.

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