CHP'nin ÖSO'ya saldırısına AK Parti'den tepki

Mahir Ünal'ın açıklamalarından satırbaşları:
Zeytin Dalı Harekatı başarılı şekilde devam ediyor
Afrin bölgesi terörden temizlendikten sonra tıpkı Fırat Kalkanı'nda yaptığımız gibi buralar gerçek sahiplerine teslim edilecek.
"CHP ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞU YAŞIYOR"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si çoklu kişilik bozukluğu yaşamaktadır. Bazen PKK'lı, bazen PYD'li, bazen DHKPC'li, terör sevici tiplerin radikal ve kendi devletine 'seri katil' diyen tiplerle ortaya çıktığı ve onların adeta odağı, mihrakı haline gelen bir yapıya dönüşmüştür.
"CHP ÖSO'DAN NE İSTİYOR?"
CHP ÖSO'dan ne istemektedir, neden nefret etmektedir? ÖSO'ya yönelik itibarsızlaştırma gayretinin sebebi nedir?
İTTİFAK KONUSU
Milli mutabakat komisyonu yarın dördüncü toplantısını gerçekleştirecek. Komisyonun görüşmeleri, karşılıklı müzakerelerden oluşmaktadır. Bu müzakereleri biz belli seçenekler haline getirip Sayın Genel Başkanlara sunacağız. Genel temayül yüzde 10 barajının korunması üzerinedir. Onun dışındaki hususları da değerlendirmeye devam ediyoruz.