30 Ocak 2018 Salı13 C.Evvel 1439
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Dışişleri Bakanlığından Piri'nin sözlerine tepki

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Piri'nin, PKK terör örgütüne dair son ifadeleri ve bu ifadelere ilişkin sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki açıklaması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.
Dışişleri Bakanlığından Piri'nin sözlerine tepki
Dışişleri Bakanlığından Piri'nin sözlerine tepki Dışişleri Bakanlığından Piri'nin sözlerine tepki Dışişleri Bakanlığından Piri'nin sözlerine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri'nin "PKK’nın Avrupa'ya tehdit oluşturmadığı" yönündeki açıklamasına, "Avrupa güvenliğinin bölünmezliğinin ve terör örgütlerine karşı tereddütsüz iş birliğinin önemini anlayamamış bir şahsiyetin Avrupa Parlamentosu Raportörü olarak görev yapması esef vericidir. Türkiye’ye en büyük tehdit oluşturan terör örgütlerinden birini tehdit olarak görmeyen bir kişinin ülkemizle ilgili raportör olması kabul edilemez." ifadesiyle tepki gösterdi.

AP Türkiye Raportörü Piri'nin, "PKK'nın Avrupa'ya tehdit oluşturmadığı" yönündeki ifadelerinin, uzun zamandır açıklanmaya çalışılan çifte standart ve ikiyüzlülüğün itirafı olduğunu belirten Aksoy, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Söz konusu ifadeler Avrupa Parlamentosu'nun saygınlığına da gölge düşürmektedir. Avrupa güvenliğinin bölünmezliğinin ve terör örgütlerine karşı tereddütsüz iş birliğinin önemini anlayamamış bir şahsiyetin Avrupa Parlamentosu Raportörü olarak görev yapması esef vericidir. Türkiye'ye en büyük tehdit oluşturan terör örgütlerinden birini tehdit olarak görmeyen bir kişinin ülkemizle ilgili raportör olması kabul edilemez."

Aksoy, "Piri'nin, ifadelerinin çarpıtılmış olduğu yönündeki açıklaması ise yetersiz ve esasen tepkimize binaen yapılmış olması dolayısıyla geç kalmış bir çabadır." değerlendirmesinde bulundu.

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