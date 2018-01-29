Başakşehir gol şovla zirveye!

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, ekonomik sıkıntılar geçiren ve devre arası transfer döneminde birçok oyuncusunu kaybeden Kardemir Karabükspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etti. Başakşehir, ilk yarıda bulduğu 5 golle rakibini 5-0 mağlup edip, 19. haftayı da lider bitirdi.
Başakşehir'e farklı galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Stefano Napoleoni, 20. dakikada Gökhan İnler, 31 ve 38. dakikalarda Edin Visca, 43. dakikada ise Emmanuel Adebayor kaydetti.
Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, puanını 42'ye çıkarttı ve haftayı Galatasaray'ın 1 puan önünde lider tamamladı. Ligin sonuna demir atan Karabükspor ise 9 puanla 18. sırada kaldı.
Bu sezonun en farklı galibiyetini alan Başakşehir, ligin 20. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Son 11 maçın 10'unu kaybeden Kardemir Karabükspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
Medipol Başakşehir: 5 - Kardemir Karabükspor: 0
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Barış Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet Metin
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu (Dk. 58 Arda Turan), Visca, Mossoro (Dk. 76 Bajic), Napoleoni (Dk. 71 İrfan Can Kahveci), Adebayor
Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Ferhat Görgülü, İshak Doğan, Murat Akın (Dk. 58 Alexe), Osman Çelik, Traore (Dk. 75 Cem Özdemir), Leandrinho (Dk. 46 Stahl), Bliznichenko, Ergin Keleş
Goller: Dk. 7 Napoleoni, Dk. 21 Gökhan İnler, Dk. 31 ve 38 Visca, Dk. 43 Adebayor (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 53 Çağlar Şahin Akbaba (Kardemir Karabükspor)