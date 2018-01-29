Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, Karabükspor'u konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi takım 5 gol atarken, 5. gole imza atan Emmanuel Adebayor, sevincini asker selamıyla gerçekleştirdi.
Adebayor'un gol sevincini bu şekilde yapması tribünleri de coşturdu. Taraftarlar, asker selamı veren Togolu golcüyü alkışlayarak karşıladı.
MAÇ SONUNDA AÇIKLAMA:
Adebayor: "Golden sonra asker selamı verdim. Hayatlarını bizim için feda eden askerlerimize, onların ailelerine saygı göstermemiz gerekiyor. Onların kayıplarını telafi edemeyiz ama ben de bulunduğum ülkenin askerlerine bu şekilde saygımı göstermek istedim." ifadelerini kullandı.
30 Ocak 2018 Salı13 C.Evvel 1439
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Adebayor gönülleri fethetti
Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, Karabükspor'u konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi takım 5 gol atarken, 5. gole imza atan Emmanuel Adebayor, sevincini asker selamıyla gerçekleştirdi.
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