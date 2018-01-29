Almanya'da devlet sırrını ifşadan tutuklama

Almanya'da devlet sırlarını ifşa ettikleri şüphesiyle iki kişinin tutuklandığı bildirildi.

Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, patlayıcı maddeler üreten bir şirkette çalışan 54 yaşındaki Thomas M. ile bir silah şirketinde şube müdürü olan 59 yaşındaki Martin M'nin devlet sırlarını ifşa ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı, ayrıca bu kişilerin evlerinde arama yapıldığı belirtildi.

Bu iki kişinin birbirini tanıdığı ifade edilen açıklamada, Thomas M'nin "gizli" ibareli Almanya Savunma Bakanlığının bütçe planlamamasıyla ilgili taslağın bir bölümünün yer aldığı belgeye sahip olduğu kaydedildi.

Belgenin içeriğinin Almanya'nın güvenlik politikası açısından önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, Thomas M'nin 2016'da belgenin bir kopyasını Martin M'ye verdiği ifade edildi.

Martin M'nin daha sonra belgenin kopyasını çalışanlarına ve amirine de verdiği belirtilen açıklamada, Martin M'nin işvereninin Almanya'nın iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatına bildirimde bulunması üzerine bu konuda soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Thomas M'nin bu belgeye nasıl ulaştığının henüz açıklığa kavuşturulamadığı belirtildi.

Martin M. ve Thomas M'nin 26 Ocak'ta çıkartıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.