30 Ocak 2018 Salı13 C.Evvel 1439
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PYD’den açıklama geldi: Afrin’i Esed’e teslim edecekler mi?

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PYD'nin Rusya'daki Eş Başkanı Ferhat Patiyev, örgütün Afrin'i Suriye yönetiminin ve ordusunun kontrolüne bırakılması konusunda görüşmelerde bulunmadığını söyledi.
PYD’den açıklama geldi: Afrin’i Esed’e teslim edecekler mi?
PYD’den açıklama geldi: Afrin’i Esed’e teslim edecekler mi? PYD’den açıklama geldi: Afrin’i Esed’e teslim edecekler mi? PYD’den açıklama geldi: Afrin’i Esed’e teslim edecekler mi?

Terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın, Afrin için Esed'le görüştüğü ve Afrin'i rejime teslim etmek istedikleri yönündeki iddiaya örgütten yalanlama geldi.

BİR ACAYİP AÇIKLAMA: ESED BİZİ TANIMADAN, AFRİN'E GİREMEZ

Örgütün, sözde "Kuzey Suriye Federasyonu'nu tanımadan Esed'in Afrin kantonunda serbestçe faaliyet yürütmesi söz konusu olamaz" şeklinde üst perdeden mesaj vermesi dikkat çekti.

Rus medyasından Sputnik'e konuşan PYD'nin Rusya şubesi Eş Başkanı Patiyev, "PYD'nin Afrin'i Suriye yönetimine verme eğiliminde olduğuna dair basında çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Afrin'in ayrılmaz bir parçası olduğu Kuzey Suriye Federasyonu'nun statüsü resmen tanınmadıkça, Suriye hükümet güçlerinin Afrin kantonunda serbestçe faaliyet yürütmesi söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

İzvestiya gazetesinin haberinde, terör örgütü PYD'nin Zeytin Dalı Harekatı'na devam ettiği Afrin'i Suriye hükümet güçlerinin kontrolüne verme yönünde görüşmeler gerçekleştirdiği ve Rusya'nın da PYD'yi ikna etmek için arabuluculuk rolünü üstlendiği ileri sürülmüştü.

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