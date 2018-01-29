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TSK açıkladı: Rakam 616'ya yükseldi!

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TSK açıkladı: Rakam 616'ya yükseldi!
TSK'dan gelen Afrin Harekatı açıklamasında, 616 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Aynı zamanda hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 9 hedefin de imha edildiği duyuruldu.
TSK açıkladı: Rakam 616'ya yükseldi! TSK açıkladı: Rakam 616'ya yükseldi! TSK açıkladı: Rakam 616'ya yükseldi!

Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. TSK tarafından yapılan açıklamada Afrin'de sürdürülen harekat kapsamında toplam 616 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'nın yaptığı yazılı açıklama ise şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekâtı" başlatılmıştır. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 19 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 616 olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

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