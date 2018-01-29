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Milli bayramlardan artakalan zamanlarda bakın neler yapıyor!

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Milli bayramlardan artakalan zamanlarda bakın neler yapıyor!
Özellikle CHP'nin milli bayramlarda Atatürk'ü hatırlatmak için kullandığı tiyatrocu Göksel Kaya, milli bayramlardan artakalan zamanında, şöhretinin tadını çıkartıyor.
Milli bayramlardan artakalan zamanlarda bakın neler yapıyor! Milli bayramlardan artakalan zamanlarda bakın neler yapıyor! Milli bayramlardan artakalan zamanlarda bakın neler yapıyor!

Atatürk'e benzerliği ile tanınan İzmirli tiyatro ve sinema sanatçısı Göksel Kaya, mesai dışında, yani milli bayramlar haricinde kalan zamanını, şöhretinin getirisi ile değerlendiriyor.

BİR KADINLA FOTOĞRAFLANDI

Tiyatro oyuncusu Kaya, milli bayramlardan artakalan zamanlarını değerlendirirken, şöhretinin de getirdiği popülaritenin tadını doyasıya çıkarıyor.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafta Göksel Kaya'nın sarışın bir kadın ile fotoğraf çektiği görülürken, elden ele yayılan fotoğrafa kullanıcılar yorum yağdırdı.

KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR

Atatürk'e benzerliği ile dikkat çeken Kaya'nın fotoğrafları olumsuz eleştirilere de neden olurken, fotoğraftaki kadının kim olduğu bilinmiyor.

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