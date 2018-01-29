ABD'den dikkat çeken Münbiç ve PYD açıklaması

Basın brifinginde ABD'li ve Türk gazetecilerin gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcülerinin Münbiç’te ABD öncülüğündeki koalisyonun ortağı olarak PYD/SDG yerine Münbiç Askeri Konseyi’ni işaret etmesi dikkat çekti.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yeni açıklamalar geldi.

BU KEZ SDG DEMEDİLER, MÜNBİÇASKERİ KONSEYİ'NE İŞARET ETTİLER

Hürriyet'te yer alan habere göre; Pentagon sözcülerinden Albay Robert Manning, "Koalisyon olarak bizim Menbiç'teki tek muhatabımız bu şehrin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından yerel halktan kurulan Münbiç Askeri Konseyi" açıklamasını yaptı.

"YPG FIRAT'IN DOĞUSUNA ÇEKİLDİ Mİ" SORUSU

"Bütün YPG güçlerinin Fırat'ın doğusuna çekildiğini teyit edebiliyor musunuz? Menbiç'te YPG'li kalmadı mı?" sorusuna yanıt veren Binbaşı Adrian Rankine Galloway ise, "Spekülasyon yapmayız. Ama Menbiç'teki güçler Menbiç Askeri Konseyi'ne mensup. Bu yapı, Suriye'nin o bölgesinin çoklu etnik yapısını yansıtan bir temsiliyete sahip. Menbiç Askeri Konseyi'nin yüzde 60'ı Arap, yüzde 40'ı ise Kürt, Türkmen ve Hıristiyan. Biz Menbiç Askeri Konseyi ile çalışıyoruz. Onları şehri DEAŞ'tan kurtatan Demokratik Suriye Güçleri eğitti. Ama bugün yerel güçleri temsil eden Menbiç Askeri Konseyi" dedi.

Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Votel dün ABD'nin Türkiye'nin operasyon düzenlemeyi düşündüğünü söylediği Menbiç'ten çekilme planının olmadığını açıklamıştı.