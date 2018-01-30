Askere gitmek için bir yılda 45 kilo zayıfladı

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan 140 kilo ağırlığındaki 21 yaşındaki genç, askere gidebilmek için yaklaşık bir yılda 45 kilo zayıfladı.

İlçede tesisatçılık yapan Bayram Batmaz, vatani görevini yapmak için geçen sene Simav Askerlik Şubesinden çağrıldı. Muayenesi sırasında tartılan ve 140 kilogram gelen Batmaz'a, askerliğe elverişsiz raporu verildi.

Kilolarından dolayı askere gidemeyen genç, vatani görevini yerine getirebilmek için kilo vermeye karar verdi. Azmi ve yaklaşık bir yıllık çalışması sonucunda 45 kilo zayıflayarak 95 kilograma düşen Batmaz, yeniden İlçe Askerlik Şubesine başvurdu.

Bu kez "askerliğe elverişli" raporu alan 1,84 metre boyundaki Batmaz, vatani görevini yerine getirmek için mayıs ayında askere gönderilmeyi bekliyor.

"Doğal yöntemlerle kilolarımdan kurtuldum"

Batmaz yaptığı açıklamada, geçen yıl aşırı kiloları yüzünden askere gidemediği için çok üzüldüğünü söyledi.

Bu nedenle kilolarından kurtulmaya karar verdiğini anlatan Batmaz, "Eğer zayıflarsam askere gidebileceğimin ifade edilmesi üzerine kilolarımdan kurtulmaya karar verdim. Askere gidemeyeceğimden dolayı çok üzüldüm ve geceleri uyuyamadım. Günde sadece iki öğün yemek yedim. Un, tuz ve şeker olan yiyecekleri çok az tükettim. Spor ve yürüyüş yaptım. Zayıflama konusunda kimseden yardım almadım. Doğal beslenerek doğal yöntemlerle kilolarımdan kurtuldum ve 45 kilogram zayıflayarak 95 kilograma kadar düştüm. Her şeyden önce inandım ve başardım." diye konuştu.

"Ülkemiz ateş altındayken askerlikten kaçamam"

Batmaz, vatani görevini yerine getirecek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Allah'a şükür benim elim ayağım tutuyor. Ülkemiz ateş altındayken ben askerlikten kaçamam. Arkadaşlarım gibi ben de askere gideceğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Baba Mustafa Batmaz da oğlunun askere gidebilmek için azimle fazla kilolarından kurtulduğunu, onun askere gidecek olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Ağabey Ahmet Batmaz da kardeşinin fazla kilolarından kurtulması ve vatani görevini yerine getirmesi için her zaman destek verdiğini ifade etti.