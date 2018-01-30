30 Ocak 2018 Salı14 C.Evvel 1439
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Kentsel dönüşüm kira yardımı 960 TL'ye yükseldi

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Kentsel dönüşüm kira yardımı 960 TL'ye yükseldi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2018'de ödenecek kentsel dönüşüm kira yardımları, Tüketici Fiyatları Endeksi'ndeki (TÜFE) artışa göre güncellendi. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki kira yardımı 860 liradan 960 liraya yükseltildi.
Kentsel dönüşüm kira yardımı 960 TL'ye yükseldi Kentsel dönüşüm kira yardımı 960 TL'ye yükseldi Kentsel dönüşüm kira yardımı 960 TL'ye yükseldi

AA muhabirinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, riskli alanların ve riskli yapıların kentsel dönüşüm kapsamında sağlıklı ve güvenli yaşam alanları haline getirilmesi amacıyla 31 Aralık 2012'de çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, riskli yapı olarak tespit edilen yapılardaki hak sahiplerine yapılacak kira yardımları TÜFE doğrultusunda arttırıldı.

Bu kapsamda illere göre kira yardımları en düşük 595 lira, en yüksek 960 lira olarak belirlendi.

 

Buna göre, kentsel dönüşüm kira bedeli Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Kilis'te 595 lira oldu. Bu şehirlerde kiracılara bir kereye mahsus bin 190 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise 2 bin 975 lira ödenecek.

Kentsel dönüşüm kira yardımının 675 lira olduğu Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt,
Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce'de ise kiracılara bir kez olmak üzere bin 350 lira, sınırlı ayni hak sahibine 3 bin 375 lira verilecek.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale'de ise kentsel dönüşüm kira yardımı 755 lira olacak. Bu kentlerde kiracılara bir kez olmak şartıyla bin 510 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise 3 bin 775 lira ödeme yapılacak. 

Kentsel dönüşüm kira yardımı Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van'da 830 lira olarak belirlendi. Bu şehirlerde kiracılara bir kez olmak şartıyla bin 660 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise 4 bin 150 lira verilecek.

Kentsel dönüşüm kira yardımının 905 lira olarak belirlendiği Adana, Antalya, Bursa ve Konya'da da kiracılara bir kereye mahsus olmak üzere bin 810 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise 4 bin 525 lira ödenecek.

Kentsel dönüşüm kira yardımının 860 liradan 960 liraya yükseltildiği üç büyük şehir Ankara, İstanbul, İzmir'de de kiracılara bir kez olmak şartıyla bin 920 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise yine bir kez olmak üzere 4 bin 800 lira aktarılacak. 

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