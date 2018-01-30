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Sevakin Adası ile ilgili flaş gelişme!

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Sevakin Adası ile ilgili flaş gelişme!
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'daki tarihi Sevakin Adası'nın restorasyonu amacıyla Türkiye'ye tahsisi kapsamında ilk aşama saha tetkik çalışmalarını tamamladı.
Sevakin Adası ile ilgili flaş gelişme! Sevakin Adası ile ilgili flaş gelişme! Sevakin Adası ile ilgili flaş gelişme!

AA muhabirinin TİKA’dan aldığı bilgilere göre kurum, restorasyon  amacıyla Türkiye'ye tahsis edilen Sevakin Adası'nda, jeoloji ile jeofizik saha  ölçümleri, topoğrafik harita alımının yanı sıra mimari ve restorasyon saha  çalışmalarıyla ada ve çevresine ait şehir planlama saha etüdlerinin ilk bölümünü  tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24-26 Aralık 2017'de Sudan'a  gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, iki ülke arasında adanın aslına uygun olarak  yeniden inşa ve ihya edilmesini öngören anlaşmanın imzalanması, Sevakin Adası'nın  Türkiye ile tarihi bağlarını gündeme getirdi.

Türkiye, 2011'den bu yana adayı turizm sektörüne kazandırmak isteyen  Sudan'a destek veriyor. TİKA, bu kapsamda başlattığı çalışmalarla 2011’de Osmanlı  dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binasını restore etti, çevre  düzenlemesini tamamladı. TİKA, Muhafaza Binası'nın yenileme çalışmalarına ise  2016'dan bu yana devam ediyor.

TİKA teknik ekibi, yeni çalışmalar kapsamında adanın tarihi ve  kültürel gelişimini dikkate alarak, güvenilir bilgi ve belgelere ulaşılması  amacıyla başta Sudan Federal Hükümeti Turizm Bakanlığı ve adanın bulunduğu  Kızıldeniz Eyaleti Valiliği ile yakın çalışma yürütüyor. Ada zemininden sondajlı  numune alımlarını gerçekleştiren TİKA ekibi, jeoloji ve jeofizik saha ölçümleri,  topoğrafik harita alımı ile mimari ve restorasyon saha çalışmalarıyla ada ve  çevresine ait şehir planlama saha etütlerinin ilk bölümünü bitirdi.

Bu çalışmalarla, teknik ekibin çalışmalarında elde edilecek sonuçlar  doğrultusunda adanın tarihi ve kültürel geçmişine ait bilgilerle aslına uygun  olarak restorasyonunun tamamlanması, Sudan ve Türkiye'nin ortak projeleriyle  Sevakin'in kültür ve turizm merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

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