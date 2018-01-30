Sevakin Adası ile ilgili flaş gelişme!

AA muhabirinin TİKA’dan aldığı bilgilere göre kurum, restorasyon amacıyla Türkiye'ye tahsis edilen Sevakin Adası'nda, jeoloji ile jeofizik saha ölçümleri, topoğrafik harita alımının yanı sıra mimari ve restorasyon saha çalışmalarıyla ada ve çevresine ait şehir planlama saha etüdlerinin ilk bölümünü tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24-26 Aralık 2017'de Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, iki ülke arasında adanın aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya edilmesini öngören anlaşmanın imzalanması, Sevakin Adası'nın Türkiye ile tarihi bağlarını gündeme getirdi.

Türkiye, 2011'den bu yana adayı turizm sektörüne kazandırmak isteyen Sudan'a destek veriyor. TİKA, bu kapsamda başlattığı çalışmalarla 2011’de Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binasını restore etti, çevre düzenlemesini tamamladı. TİKA, Muhafaza Binası'nın yenileme çalışmalarına ise 2016'dan bu yana devam ediyor.

TİKA teknik ekibi, yeni çalışmalar kapsamında adanın tarihi ve kültürel gelişimini dikkate alarak, güvenilir bilgi ve belgelere ulaşılması amacıyla başta Sudan Federal Hükümeti Turizm Bakanlığı ve adanın bulunduğu Kızıldeniz Eyaleti Valiliği ile yakın çalışma yürütüyor. Ada zemininden sondajlı numune alımlarını gerçekleştiren TİKA ekibi, jeoloji ve jeofizik saha ölçümleri, topoğrafik harita alımı ile mimari ve restorasyon saha çalışmalarıyla ada ve çevresine ait şehir planlama saha etütlerinin ilk bölümünü bitirdi.

Bu çalışmalarla, teknik ekibin çalışmalarında elde edilecek sonuçlar doğrultusunda adanın tarihi ve kültürel geçmişine ait bilgilerle aslına uygun olarak restorasyonunun tamamlanması, Sudan ve Türkiye'nin ortak projeleriyle Sevakin'in kültür ve turizm merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.