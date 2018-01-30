Çok kritik 'Soçi' kararı! Yetki Türkiye'ye verildi

Suriyeli muhalifler, Soçi Kongresi'ne katılmama kararı aldı ve kongrede temsil yetkisini Türkiye'ye verdi.

Dışişleri kaynaklarından Soçi Kongresi'nde gelinen noktaya ilişkin edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Soçi Kongresi'ne katılmak üzere giden muhalefet heyeti, Kongre vesilesiyle havaalanına ve kongre merkezine yerleştirilen rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek, ülkeye giriş yapmak istemedi.

YETKİ TÜRKİYE'YE VERİLDİ

Bu nedenle Kongre'ye katılmama kararı alan muhalefet heyeti, Kongre'de kendisini temsil etme yetkisini Türk heyetine verdi. Bu çerçevede, Kongre'de ilan edilmesi beklenen anayasa komisyonunun oluşturulmasına dair çalışmalar Türkiye tarafından takip edilecek.

LAVROV'UN KONUŞMASI YARIDA KESİLDİ

Suriye Kongresi'ne damga vuran bir diğer konu da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptığı açılış konuşması oldu.

Kremlin'in mesajını okuyan Lavrov'un sözü bazı delegeler tarafından kesildi. Bazı delegeler, Suriye'de hava saldırıları düzenleyen Rusya'yı sivilleri öldürmekle suçladı.

Aynı anda ayağa kalkan bir grup delege ise Rusya'ya destekleri nedeniyle teşekkür etti. Bu anlar Rus devlet televizyonunda canlı yayınlandı.