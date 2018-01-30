30 Ocak 2018 Salı14 C.Evvel 1439
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Yer: Taksim... Dinlene dinlene kavga ettiler

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Yer: Taksim... Dinlene dinlene kavga ettiler
Taksim Meydanı’nda Suriyeli gençlerin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.
Yer: Taksim... Dinlene dinlene kavga ettiler Yer: Taksim... Dinlene dinlene kavga ettiler Yer: Taksim... Dinlene dinlene kavga ettiler

Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde Suriyeli bir grup genç, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine gençler birbirine tekme ve tokatlarla vurmaya başladı. Vatandaşların araya girmesine rağmen devam eden gençler, kavgayı dakikalarca sürdürdü.

Vatandaşların zaman zaman araya girmesiyle ayrılan gençler, dinlendikten bir süre sonra yine kavga etmeye başladı. Meydanda kavgaya başlayan gençler, birbirlerine vura vura Tarlabaşı Bulvarına kadar gitti. Burada da kavgayı sürdüren gençler daha sonra vatandaşların tekrardan araya girmesiyle ayrıldı. Daha sonra gençler gözden kayboldu. Gençlerin uzun süre devam eden kavgası kameralara yansıdı.

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