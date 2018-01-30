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Futbolu bırakan Lugano'ya sürpriz teklif!

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Futbolu bırakan Lugano'ya sürpriz teklif!
Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Diego Lugano, aktif futbolculuk hayatını nokta koysa dahi futboldan kopmadı. Sao Paulo Kulübü, 37 yaşındaki Uruguaylıya yöneticilik teklif etti.
Futbolu bırakan Lugano'ya sürpriz teklif! Futbolu bırakan Lugano'ya sürpriz teklif! Futbolu bırakan Lugano'ya sürpriz teklif!

Geçtiğimiz ay Sao Paulo formasıyla son maçına çıkan Lugano, ardından futbolu bırakma kararı almıştı.

Dün işbaşı yaptı 

Sezonun sona ermesinin ardından tatile çıkan Lugano, geri döndüğünde sürpriz bir teklifle karşılaştı. Sao Paulo Kulübü, 37 yaşındaki Uruguaylıya yöneticilik teklif etti. Teklifi kabul eden Lugano, Brezilya ekibinde kurumsal işlerden sorumlu idareci olarak görev yapmaya başladı.

Çimento işi de yapıyor

Diego Lugano aynı zamanda ülkesinde farklı bir sektörde daha boy gösteriyor. Vatandaşı, futbolcu Diego Godin ile birlikte çimento işi yapıyor. Türkiye ile de iş ilişkileri olan iki kafadar, iki yıl önce rekabet koşullarına zarar verdikleri gerekçesiyle ülkelerinde devlet kurumları tarafından uyarılmıştı.

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