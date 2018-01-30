iPhone X'dan kötü haber! Seneye yok!

iPhone X satışlarının beklenildiği gibi gitmediği bir gerçek. Apple'dan gelen haberler de bu verileri destekliyor. Amerikan devi, iPhone X satışlarının istenilen düzeyde olmaması nedeniyle yılın ilk üç ayı için hedeflediği 40 milyon adet iPhone X üretimini 20 milyon adete düşürdü.

Bununla birlikte şirketin iPhone 8 ve iPhone 7 için 30 milyon yeni panel siparişi vermesi de, satışlarda hangi modellerin daha önde olduğunu açıkça gösteriyor. Hepsi bu kadar da değil. Apple'ın planlarına göre LCD panellere sahip telefonlar bu seneden itibaren yavaş yavaş yerini OLED ekranlı modellere bırakacak.

Bunun bir diğer anlamı, yıllardır devam eden LCD panelli serinin bu sene sadece 1 adet çıkarılması, bunun yerine ise OLED ekranlı yeni telefonlardan ise 2 farklı model olarak piyasaya sürülmesi. İşte bu yeni telefonların başında iPhone X Plus geliyor. Ancak evdeki hesap çarşıya uymayacak gibi.

Gerek iPhone X satışlarının beklenenden çok uzak kalması, gerekse de iPhone 7-8 satışlarının halen Apple'ın belkemiğini oluşturması sebebiyle bu sene yine en fazla bir adet OLED panelli telefonun çıkarılması ve uzun yıllardır devam eden serinin ise bir süre daha canlı tutulması düşünülüyor.