30 Ocak 2018 Salı14 C.Evvel 1439
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Erdoğan'ın Latin Amerika ziyareti ertelendi!

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Erdoğan'ın Latin Amerika ziyareti ertelendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Latin Amerika ziyareti daha ileri bir tarihe ertelendi.
Erdoğan'ın Latin Amerika ziyareti ertelendi! Erdoğan'ın Latin Amerika ziyareti ertelendi! Erdoğan'ın Latin Amerika ziyareti ertelendi!

5 Şubat tarihinde Vatikan ve İtalya'yı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, devamında Latin Amerika ülkeleri Brezilya, Uruguay ve Venezuela'yı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden bugün yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Vatikan-İtalya’yı müteakiben yapmayı düşündükleri Latin Amerika ziyareti, daha sonra belirlenecek bir başka tarihe ertelenmiştir.Önümüzdeki hafta başı yapılacak olan yurtdışı ziyareti, Vatikan ve İtalya ile sınırlı olacaktır" denildi.

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