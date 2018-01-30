5 Şubat tarihinde Vatikan ve İtalya'yı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, devamında Latin Amerika ülkeleri Brezilya, Uruguay ve Venezuela'yı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden bugün yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Vatikan-İtalya’yı müteakiben yapmayı düşündükleri Latin Amerika ziyareti, daha sonra belirlenecek bir başka tarihe ertelenmiştir.Önümüzdeki hafta başı yapılacak olan yurtdışı ziyareti, Vatikan ve İtalya ile sınırlı olacaktır" denildi.
30 Ocak 2018 Salı14 C.Evvel 1439
- Kılıçdaroğlu'ndan teröristlere ağlayanlara destekHükümetten Afrin açıklaması! 29 şehidimiz varTSK, Afrin'e havadan bu bildirileri attıReyhanlı'ya roket düştü!Almanya'da enflasyon hedefi yüzde 1.7Gazprom'dan TürkAkım ve Kuzey Akım-2 vurgusuAK Parti'de beklenen istifa!Rus uçakları İdlib'te katliam yaptı!Yeni dönem bugün başladı!Hükümet nedenini açıkladıWhatsApp'a bir özellik daha!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:42 Güneş 08:10 Öğle 13:23 İkindi 16:00 Akşam 18:25 Yatsı 19:47
- 15°C Adana
- 10°C Adıyaman
- 9°C Afyon
- -6°C Ağrı
- 8°C Amasya
- 7°C Ankara
- 16°C Antalya
- 2°C Artvin
- 16°C Aydın
- 10°C Balıkesir
- BIST: 120.127 -0.59
- Altın: 162,775 -0.33
- Dolar: 3,7699 -0.56
- Euro: 4,6784 -0.09
Erdoğan'ın Latin Amerika ziyareti ertelendi!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'ın Latin Amerika ziyareti ertelendi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Latin Amerika ziyareti daha ileri bir tarihe ertelendi.
Erdoğan, Yıldırım ve Davutoğlu ile yan yanaAK Parti grup toplantısına katılmak üzere TBMM'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başbakan Binali Yıldırım ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu eşlik etti. Erdoğan, kürsüye çıkmadan önce iki isimle yan yana oturdu.
Yalçın Topçu'dan 'Zeytin Dalı' açıklamasıCumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın diplomasi trafiği rakamlara yansıdıCumhurbaşkanı Erdoğan dış politika konusunda geçen yıl devlet ve hükümet başkanlarıyla 171 telefon görüşmesi yaptı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Toprakla oynayan çocuklar daha zeki! Araştırma...
- Alman kadın Müslüman oldu... 'Nisa' ismini aldı
- Gözü alınan bebek için 6.6 milyonluk dava!
- 68 yaşındaki doktor Afrin'e gitmek için mektup yazdı
- Barış Atay'a kötü haber!
- Seda Sayan'a şok suçlama: Babamın katili...
- Erdoğan'ın o sözü yerine getiriliyor
- Adana'da 250 kadın oraya çıkarma yaptı!
- Emine nineden Afrin’deki Mehmetçiklere harçlık
- Kına gecesi çıkan tartışma damadı yaktı!
- Osmanlı sancakları yeniden hayat buldu
- Milli bayramlardan artakalan zamanlarda bakın neler yapıyor!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.