Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Orta Karadeniz’de bu hafta hızı kuvvetli olmasa da rüzgarın yönü lodos ve güneyli. Bu nedenle soba ve baca gazı tehlikesi bulunmaktadır. Dikkatli ve tedbirli olalım” denildi.
Hafta sonuna kadar sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, Pazartesi günü yeni bir yağışlı sisteminin beklendiği duyuruldu.
30 Ocak 2018 Salı14 C.Evvel 1439
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Meteoroloji uyardı: Aman dikkat!
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Orta Karadeniz’de bu hafta hızı kuvvetli olmasa da rüzgarın yönü lodos ve güneyli. Bu nedenle soba ve baca gazı tehlikesi bulunmaktadır. Dikkatli ve tedbirli olalım” denildi.
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