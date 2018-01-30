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Toprakla oynayan çocuklar daha zeki! Araştırma...

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Toprakla oynayan çocuklar daha zeki! Araştırma...
İngiltere’deki Kraliyet Bahçıvanlık Derneği’nin yaptığı bir araştırmada bahçe işleriyle uğraşan ve meyve, sebze yetiştiren çocukların daha başarılı aynı zamanda zeki oldukları ortaya çıktı.
Toprakla oynayan çocuklar daha zeki! Araştırma... Toprakla oynayan çocuklar daha zeki! Araştırma... Toprakla oynayan çocuklar daha zeki! Araştırma...

Yapılan araştırmaya göre, okul bahçesinde meyve, sebze yetiştiren çocukların okul başarıları artıyor. Okuma yazma, matematik ve sosyal beceriler konusunda bahçecilik yapan çocuklar, yapmayanlara oranla daha başarılı oluyorlar.

Araştırma için 1,300 öğretmenle beraber çalışıldı. Araştırmanın sonuçları gayet net: Bahçecilik yapan çocukların kelime hazneleri daha geniş, gıda üretimi ile ilgili daha bilgililer, matematik yetenekleri daha güçlü ve kendine güvenleri daha gelişmiş halde bulundu.

Uzmanlara göre bu durumun en önemli nedeni, çocukların toprakla temas halinde olması. Toprak vücuttaki tüm negatif enerjileri alarak, çocukların ve yetişkinlerin daha sağlıklı ve akılcı olmasına neden oluyor.

Bu duruma ek olarak, yetiştirdikleri çiçek, meyve veya sebze olsun, büyüdüğünü ve filiz verdiğini görmek onları daha üretken daha kendine özgüvenli hale getiriyor.

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