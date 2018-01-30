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Naylon poşet kullananlar gözaltına alındı

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Naylon poşet kullananlar gözaltına alındı
Kenya'nın Narok eyaletinde ülkedeki yasağa rağmen dükkanında naylon poşet kullandıkları belirlenen 20 esnafın gözaltına alındığı bildirildi.
Naylon poşet kullananlar gözaltına alındı Naylon poşet kullananlar gözaltına alındı Naylon poşet kullananlar gözaltına alındı

Ulusal basında yer alan habere göre, Kenya Ulusal Çevre Yönetim Kurumu (NEMA) Bölge Koordinatörü Patrick Lekenit, Narok eyaletinde düzenlenen operasyonda, meyve ve sebzeleri naylon poşette saklayan ve müşterilerine naylon poşetle satış yaptığı belirlenen 20 esnafın gözaltına alındığını söyledi.

Lekenit, gözaltına alınanların çoğunluğunun şehirlerarası otoyolda sürücülere naylon poşetler içerisinde meyve sebze satan kadınlar olduğunu aktardı.

Ülkede çevreyi koruma amaçlı naylon poşet kullanım yasağı var

Ülkede naylon poşet yasağının geçen aylarda yürürlüğe girdiğini belirten Lekenit, "Bazı kesimler yasağa itiraz etmesine rağmen birçok esnaf ve iş adamı bu yasağı destekliyor, çünkü plastiklerin çevreye ve özellikle drenaj sistemlerine olumsuz etkilerini biliyorlar." diye konuştu.

38 bin dolara kadar cezası var

Öte yandan gözaltına alınan 20 esnafın, çıkarıldıkları mahkemece biner dolar karşılığında kefaletle serbest bırakıldığı ve kesin hükmün 14 Şubat'ta görülecek davada verileceği belirtildi.

Kenya'da hükümet, 16 Mart 2017 tarihli resmi gazetede, insan hayatına ve çevreye verdiği zarar dolayısıyla ülkede naylon poşet kullanımı, üretimi ve ithalatını yasaklandığını duyurmuştu.

28 Ağustos'ta başlayan naylon poşet yasağına uymayanların, 38 bin dolara kadar para ve 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı açıklanmıştı.

Naylon ülkenin temel sorunlarının sebebi

Birleşmiş Milletlere göre, ülkede yaygın kullanılan naylon poşetler, çevre kirliliğinin ve sağlık problemlerinin temel nedenleri arasında yer alıyor.

Kenya'da sadece süpermarketlerde, yılda yaklaşık 100 milyon naylon poşet kullanıldığı tahmin ediliyor.

Ruanda, Burundi, Uganda, Güney Afrika, Botsvana, Senegal ve Somali gibi birçok Afrika ülkesinde de naylon poşet kullanımına izin verilmiyor.

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