Jahovic'ten sonra bir ayrılık daha!

Forvet gündeminin dikkat çeken gelişmelerinden bir tanesine özne olan kulüp yine Göztepe oldu. Teknik direktör Tamer Tuna'nın bir türlü beklediği verimi alamadığı Nabil Ghilas'la yollar bugün resmen ayrılacak. Cezayirli forvetin, Yeni Malatyaspor ve Akhisar ile görüşmelerini sürdürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor.



Süper Lig'de ikinci yarıya 2-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetiyle başladıktan sonra evinde de Kayserispor ile 1-1 berabere kalıp üst sıralardan uzaklaşan Göztepe panik yapmıyor. Teknik direktör Tamer Tuna, sezonun ilk yarısında ilk 2 haftada 1 puan aldıklarını daha sonra yükselişe geçtiklerini hatırlatarak, "Topa sahip olma oranımız, pas yüzdemiz ve mücadele gücümüz Kayserispor'a göre çok iyiydi. Galip gelmeyi çok istedik ancak pozisyonları değerlendiremedik. Önemli olan skor değil oynanan futbol. Onun da karşılığını almaya başlayacağız" dedi.