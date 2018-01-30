Pakistan’ın federal yönetilen Aşiretler Bölgesi'ndeki (FATA) Kurram ilçesinde cenaze törenine katılmak üzere yola çıkan bir ailenin bulunduğu otomobilin geçişi sırasında yere döşenmiş patlayıcının infilak ettiği belirtildi.
Pakistan hükumeti tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucunda 3’ü kadın 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, patlamada yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, patlayıcının mayın ya da yol kenarına döşenmiş bomba olup olmadığının henüz bilinmediği bildirildi.
Patlamada yaralanan bir kişinin Kuram ilçesinin yönetim merkezi olan Paraçınar’daki bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu öğrenildi.
FATA’daki yedi ilçeden biri olan Kurram’da uzun süredir yerli ve yabancı militanlar bulunuyor.
- Kılıçdaroğlu'ndan teröristlere ağlayanlara destekHükümetten Afrin açıklaması! 29 şehidimiz varTSK, Afrin'e havadan bu bildirileri attıReyhanlı'ya roket düştü!Almanya'da enflasyon hedefi yüzde 1.7Gazprom'dan TürkAkım ve Kuzey Akım-2 vurgusuAK Parti'de beklenen istifa!Rus uçakları İdlib'te katliam yaptı!Yeni dönem bugün başladı!Hükümet nedenini açıkladıWhatsApp'a bir özellik daha!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:42 Güneş 08:10 Öğle 13:23 İkindi 16:00 Akşam 18:25 Yatsı 19:47
- 15°C Adana
- 10°C Adıyaman
- 9°C Afyon
- -6°C Ağrı
- 8°C Amasya
- 7°C Ankara
- 16°C Antalya
- 2°C Artvin
- 16°C Aydın
- 10°C Balıkesir
- BIST: 120.127 -0.59
- Altın: 162,775 -0.33
- Dolar: 3,7699 -0.56
- Euro: 4,6784 -0.09
Pakistan’da patlama: Ölüler var
Pakistan’ın federal yönetilen Aşiretler Bölgesi'ndeki (FATA) Kurram ilçesinde cenaze törenine katılmak üzere yola çıkan bir ailenin bulunduğu otomobilin geçişi sırasında yere döşenmiş patlayıcının infilak ettiği belirtildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Toprakla oynayan çocuklar daha zeki! Araştırma...
- Alman kadın Müslüman oldu... 'Nisa' ismini aldı
- Gözü alınan bebek için 6.6 milyonluk dava!
- 68 yaşındaki doktor Afrin'e gitmek için mektup yazdı
- Barış Atay'a kötü haber!
- Seda Sayan'a şok suçlama: Babamın katili...
- Erdoğan'ın o sözü yerine getiriliyor
- Adana'da 250 kadın oraya çıkarma yaptı!
- Emine nineden Afrin’deki Mehmetçiklere harçlık
- Kına gecesi çıkan tartışma damadı yaktı!
- Osmanlı sancakları yeniden hayat buldu
- Milli bayramlardan artakalan zamanlarda bakın neler yapıyor!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.