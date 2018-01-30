30 Ocak 2018 Salı14 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:10Öğle 13:23İkindi 16:00Akşam 18:25Yatsı 19:47
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 120.127 -0.59
  • Altın: 162,775 -0.33
  • Dolar: 3,7699 -0.56
  • Euro: 4,6784 -0.09

Jahovic, Göztepe'den rüzgar gibi geçti

»
Jahovic, Göztepe'den rüzgar gibi geçti
Göztepe'nin ara transfer döneminde 1.5 milyon Euro'ya Atiker Konyaspor'a sattığı golcü Adis Jahovic, sarı-kırmızılılardaki kariyerini başarıyla tamamladı.
Jahovic, Göztepe'den rüzgar gibi geçti Jahovic, Göztepe'den rüzgar gibi geçti Jahovic, Göztepe'den rüzgar gibi geçti

Geçen sezon Rusya'nın Krylya Sovetov Samara takımından Göztepe'ye bedelsiz transfer olan Makedon futbolcu, TFF 1'inci Lig ve Süper Lig'de attığı gollerle taraftarın adeta sevgilisi olurken, futbol otoritelerinin de beğenisini kazanmayı bildi. "No Adis no party" (Adis yok parti yok) tezahüratlarının yapıldığı Jahovic, Göztepe'nin 14 sene sonra Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. 2016-2017 sezonun 3'üncü haftasında oynanan Balıkesirspor Baltok karşılaşmasında forma giymeye başlayan 31 yaşındaki forvet, ilk golünü bir sonraki hafta Atatürk Stadı'nda 2-0 kazanılan Şanlıurfaspor karşılaşmasında attı. 

O sezon Play-Off'lar dahil 21 kez ağları sarsan Jahovic, kalitesini gösterdi. Özellikle 4 Haziran'da Antalya'da Eskişehirspor ile yapılan Play-Off finali maçında 90'ıncı dakikada ağları sarsan Jahovic, maçın uzatmaya gitmesini sağladı ve Göztepe seri penaltılar sonucunda Eskişehirspor'u saf dışı bırakarak Süper Lig'e adımını attı. Süper Lig'de de19 hafta sarı-kırmızılı formayı terleten Adis Jahovic, beklentilerin üzerine çıkmayı başardı. Tek forvet olarak görev yapan oyuncu, 14 golle takımına hayat verdi. 3 de asist yapan Jahovic, Göztepe tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu unvanını aldı. Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek golcü futbolcu, sezon devam ederken ayrılık sinyalleri vermeye başlamıştı. 

Yönetimle yıllık alacağı ücret konusunda bir türlü anlaşamayan Jahovic, yaptığı açıklamalarda yaşının ilerlediğini ve kariyerini düşünmek zorunda olduğunu ifade etti. Başkan Mehmet Sepil'in verdiği rakamları yetersiz bulan Jahovic, kendisine birçok kulüpten teklifler geldiğini doğrularken, gönlünün Göztepe'de kalmak olduğunu ve camiayı çok sevdiğini dile getirdi. Ancak bir türlü İzmir ekibiyle uzlaşamayan tecrübeli futbolcu için ayrılık da kaçınılmaz oldu. Sezon sonunda Jahovic'in bedelsiz gitmesini istemeyen yöneticiler, sürpriz bir transfer hamlesiyle taraftarın sevgilisini Atiker Konyaspor'a gönderdi. Transfer iki kulüp tarafından resmen açıklanırken, Jahovic, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nden ayrıldı ve yeni formasını sırtına geçirdi. 

GÖZTEPELİ TARAFTAR ÜZGÜN

Göztepeli taraftarlar Adis Jahovic'in Atiker Konyaspor'a satılmasını üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladı. 

Transferin bitimine 2 gün kala böyle bir gelişmeyi beklemeyen futbolseverler, sosyal medya üzerinden Jahovic'e veda yazıları yazdı. Bir grup futbolsever ise yönetimin kararını şaşırtıcı ve yanlış olarak değerlendirdi. Az sayıda taraftar, Jahovic'e tepki göstermeyi de unutmadı. Konyasporlu futbolseverler ise Jahovic transferine odukça sevindi. Çok iyi bir golcü aldıkları görüşünde birleşen yeşil-beyazlılar, "Sana yeşil-beyaz çok yakışacak Adis. Parti burada başlıyor" gibi paylaşımlarda bulundu. 

GÖZTEPE'DE FORVET ARAYIŞI

Transfer döneminde eski Beşiktaşlı dünyaca ünlü golcü Demba Ba'yı kadrosuna dahil eden Göztepe, Jahovic'in gidişinin ardından forvet arayışlarına başladı. Transferin bitimine 1 gün kala alternatifleri değerlendiren sarı-kırmızılıların Kazakistan'ın Astana takımında oynayan Patrick Twumasi'nin yanı sıra Beşiktaşlı Mustafa Pektemek'le de ilgilendiği iddia edildi. Tuna'nın yerli transferinden yana olduğu ve Mustafa Pektemek'i takımında görmek istediği bildirildi. Göztepe'nin transferde nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dilmen: Kimse Kocaman'a 'lan' diyemez!Dilmen: Kimse Kocaman'a 'lan' diyemez!Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman için yapılan eleştiriler için adeta isyan etti.
Türkiye, Kosova'ya yeni stadyum yapıyorTürkiye, Kosova'ya yeni stadyum yapıyorKosova'nın ikinci ulusal stadyumunun Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren’de yapılacağı açıklandı.
Larin transferinde bir iyi bir kötü haber!Larin transferinde bir iyi bir kötü haber!Beşiktaş'ın Larin transferini sonlandırdıklarına yönelik açıklamalarının ardından, Amerika’dan da açıklama geldi.
Jahovic, Göztepe'den rüzgar gibi geçtiJahovic, Göztepe'den rüzgar gibi geçtiGöztepe'nin ara transfer döneminde 1.5 milyon Euro'ya Atiker Konyaspor'a sattığı golcü Adis Jahovic, sarı-kırmızılılardaki kariyerini başarıyla tamamladı.
Jahovic'ten sonra bir ayrılık daha!Jahovic'ten sonra bir ayrılık daha!Teknik direktör Tamer Tuna'nın bir türlü beklediği verimi alamadığı Nabil Ghilas ile Göztepe'nin yolları ayrılıyor.
Futbolu bırakan Lugano'ya sürpriz teklif!Futbolu bırakan Lugano'ya sürpriz teklif!Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Diego Lugano, aktif futbolculuk hayatını nokta koysa dahi futboldan kopmadı. Sao Paulo Kulübü, 37 yaşındaki Uruguaylıya yöneticilik teklif etti.
  • Burak'tan büyük fedakarlık! Kariyeri bitebilirdi30 Ocak 2018 Salı 13:54
  • Belhanda'ya Bremen'den sonra bir talip daha!30 Ocak 2018 Salı 13:43
  • UEFA'dan Fenerbahçe'ye inceleme!30 Ocak 2018 Salı 12:04
  • Mustafa Pektemek'in yeni adresi belli oldu!30 Ocak 2018 Salı 12:04
  • FETÖ ablalarına operasyon! Karar çıkınca...30 Ocak 2018 Salı 11:53
  • Zam isteyince ortalık karıştı! 'Satalım gitsin'30 Ocak 2018 Salı 11:53
  • FBTV yayınında şok sözler! Mahalle maçları bile...30 Ocak 2018 Salı 11:52
  • İşte Valbuena gerçeği! Kendini yaktı!30 Ocak 2018 Salı 11:51
  • Mehmetçik için Kızıl Elma formasıyla maça çıktılar30 Ocak 2018 Salı 11:48
  • Başakşehir'den çılgın rekor!30 Ocak 2018 Salı 11:46
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri