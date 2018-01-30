Afrin'den sıcak görüntü! O silah mevzide

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güçler, Burseya Dağı'nın yanı sıra Afrin'in batısındaki bin rakımlı tepede de kontrolü tamamen ele geçirdi. Öte yandan 11.20'de gelen son bilgiye göre TSK ve ÖSO, Mamal Uşağı'nın güneyindeki Halil Külkü köyünü de ele geçirdi.
MEHMETÇİK'İN ELİNDE MPT-76 VAR
Sınırdan 4 kilometre içerideki tepenin ele geçirilmesinin ardından TSK unsurları güvenliği sağlamak için mevziler oluşturdu. Gece-gündüz mevzide elleri tetikte nöbet tutan askerler arasında milli piyade tüfeği MPT-76 kullanan Mehmetçik de dikkati çekti.