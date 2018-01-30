30 Ocak 2018 Salı14 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:10Öğle 13:23İkindi 16:00Akşam 18:25Yatsı 19:47
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 120.127 -0.59
  • Altın: 162,775 -0.33
  • Dolar: 3,7699 -0.56
  • Euro: 4,6784 -0.09

Rusya çok sert çıktı! ABD düşman ilan etti

»
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD tarafından yayınlanan “Kremlin Raporu”nu eleştirerek, “Raporda yer alan tüm şahıslar, Washington tarafından düşman olarak ilan edilmiştir.” dedi.
Rusya çok sert çıktı! ABD düşman ilan etti
Rusya çok sert çıktı! ABD düşman ilan etti Rusya çok sert çıktı! ABD düşman ilan etti Rusya çok sert çıktı! ABD düşman ilan etti

Peskov, ABD Hazine Bakanlığınca hazırlanıp Kongreye sunulan ve Rus hükümet yetkililerine, üst düzey iş adamlarına ve Kremlin’e yakın birçok isme yaptırım getirilmesi tavsiyesini içeren Kremlin Raporu’nu değerlendirdi.

Washington'un yayınladığı raporu derinlemesine inceleyeceklerini ifaden eden Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de rapora ilişkin yetkililerle bugün bir görüşme gerçekleştirecek.” diye konuştu.

 

Raporun, Rusya’ya yönelik “düşmanca” davranışların ilki olmadığını ve durumun sakin şekilde ele alınması gerektiğini belirten Peskov, “Ancak bu belgeyi ve başlığını okursanız tüm bunların, 'Amerika'nın düşmanlarına karşı koymak’ için yapıldığını göreceksiniz. Raporda yer alan tüm şahıs Washington tarafından düşman olarak ilan edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, kendi isminin de listede bulunmasının “umurunda olmadığını" söyledi.

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy ise ABD tarafından hazırlanan listenin "iyi bir liste" olduğunu savunarak, "Bu insanların uluslararası düzeyde resmi olarak sahtekar ve hırsız olarak tanınmasına sevindim." dedi.

- Kremlin Raporu

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov’un yanı sıra çok sayıda bakanı, milletvekilini, yöneticileri ve mal varlıkları 1 milyar doların üzerindeki çok sayıda iş adamının adlarının yer aldığı Kremlin Raporu’nu dün ABD Kongresine sunmuştu.

Toplam 210 ismin bulunduğu liste, Rusya’da “Kremlin yönetimi”, “bakanlar kabinesi”, “siyasi liderler” ve “oligarklar” olmak üzere bazı kısımlara ayrılıyor.

Belgede söz konusu isimlerin yaptırımlar listesinde bulunmadığı, belgede belirtilenler üzerinde halihazırda herhangi bir kısıtlama yapılmadığı da vurgulanıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hamaney'den flaş 'ABD' açıklaması!Hamaney'den flaş 'ABD' açıklaması!İran Lideri Ali Hamaney, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı Afganistan'a taşıdığını öne sürdü.
ABD'den ortalığı karıştıracak PKK/PYD raporu!ABD'den ortalığı karıştıracak PKK/PYD raporu!ABD'li Ortadoğu analistleri Andrew Self ve Jared Ferris tarafından kaleme alınan makalede, terör örgütü PKK ile PYD arasındaki bağ, çatışmalarda ölen teröristlere ait veriler üzerinden belgelerle ortaya konuldu.
Pakistan’da patlama: Ölüler varPakistan’da patlama: Ölüler varPakistan’ın Kurram ilçesinde yere döşenmiş patlayıcının bir otomobilin geçişi sırasında patlaması sonucu aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.
Naylon poşet kullananlar gözaltına alındıNaylon poşet kullananlar gözaltına alındıKenya'nın Narok eyaletinde ülkedeki yasağa rağmen dükkanında naylon poşet kullandıkları belirlenen 20 esnafın gözaltına alındığı bildirildi.
PYD Afrin'e giderse ABD desteğini kaybederPYD Afrin'e giderse ABD desteğini kaybederABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Binbaşı Galloway, SDG'nin bazı unsurlarının Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde kuvvet kaydırdığını, ancak bunun ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun direktifiyle yapılmadığını söyledi.
Rusya çok sert çıktı! ABD düşman ilan ettiRusya çok sert çıktı! ABD düşman ilan ettiKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD tarafından yayınlanan “Kremlin Raporu”nu eleştirerek, “Raporda yer alan tüm şahıslar, Washington tarafından düşman olarak ilan edilmiştir.” dedi.
  • CIA Başkanı açıkladı! ABD'yi hedef alacaklar30 Ocak 2018 Salı 12:40
  • Trump: Barış görüşmesi yapmayı düşünmüyoruz!30 Ocak 2018 Salı 11:51
  • Zürih Başkonsolosluğuna saldırı girişimi30 Ocak 2018 Salı 11:45
  • Brexit'in tarihi resmen belli oldu30 Ocak 2018 Salı 11:41
  • 12 yıl aradan sonra kabul etti30 Ocak 2018 Salı 11:38
  • 7 yaşındaki çocuğa kelepçe taktılar30 Ocak 2018 Salı 11:37
  • ABD'den flaş Rusya itirafı!30 Ocak 2018 Salı 11:34
  • Suudi Arabistan'a balistik füze fırlatıldı30 Ocak 2018 Salı 11:31
  • CIA’den flaş Çin açıklaması: Büyük tehdit!30 Ocak 2018 Salı 11:20
  • 114 Rus siyasetçi ve 96 iş adamının başı dertte! Listede onun da ismi var..30 Ocak 2018 Salı 10:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri