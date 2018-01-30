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Yeni dönem bugün başladı!Hükümet nedenini açıkladı

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Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, döviz büroları için yapılan yeni düzenleme sayesinde terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni bir döneme girildiğini söyledi.
Yeni dönem bugün başladı!Hükümet nedenini açıkladı
Yeni dönem bugün başladı!Hükümet nedenini açıkladı Yeni dönem bugün başladı!Hükümet nedenini açıkladı Yeni dönem bugün başladı!Hükümet nedenini açıkladı

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Hazine Müsteşarlığında kurulacak bilgi sistemi üzerinden yetkili müesseselerin sorgulama yapmasıyla terör finansmanı faaliyetinde bulunan kişilerin işlem gerçekleştirmesinin önüne geçilecek." dedi.

Hazine Müsteşarlığının "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32  Sayılı Karara İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Tebliğle halk arasında döviz büroları olarak bilinen yetkili  müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimleriyle ilgili  konular 2006 yılından sonra ilk kez kapsamlı bir düzenlemeye tabi tutuldu.
 
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle yetkili  müesseselerin daha kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinin, mali yapılarının  güçlendirilmesinin ve yeni faaliyet alanlarıyla desteklenmesinin öngörüldüğünü  bildirdi.
 
Düzenlemeyle terörizmin finansmanına karşı mücadelede yeni bir döneme  girdiklerini vurgulayan Şimşek, "Hazine Müsteşarlığında kurulacak bilgi sistemi  üzerinden yetkili müesseselerin sorgulama yapmasıyla terör finansmanı  faaliyetinde bulunan kişilerin işlem gerçekleştirmesinin önüne geçilecek."  ifadesini kullandı.
 
Şimşek, Türkiye'nin terörden çok çektiğini ve terörün finansmanıyla  mücadelede kararlı olduklarını belirterek, bir süredir sektörde, küresel sistemin  ve bunun bir uzantısı olarak Türkiye'deki finansal sistemin yetkili  müesseselerden efektif kabul etmemesine ilişkin sıkıntıların dile getirildiğine  dikkati çekti.
 
Yeni düzenlemeyle terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin  aklanmasına yönelik faaliyetlerin engellenmesini ve bu yolla sektörün  kredibilitesinin artırılmasını hedeflediklerini dile getiren Şimşek, kara para  aklanmasına geçit vermeyeceklerini, Hazine Müsteşarlığının, terörizmin finansmanı  ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında MASAK ve kamu kurumlarının  yanı sıra diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla da etkin iş birliği yapacağını  vurguladı.
 
Şimşek, şirketlerin kurumsallaşması yönünde önemli adımlar attıklarına  da işaret ederek, özellikle A grubu müesseselere, müşteri tanıma kuralı, çerçeve  sözleşme imzalama gibi yeni yükümlülükler getirilmesinin ve transfer emirlerinin  nasıl verileceğinin ayrıntılı olarak düzenlenmesinin gündemde olduğunu,  böylelikle mevcut yapıda kayıtlılığın artırılarak daha hesap verilebilir bir yapı  oluşmasının hedeflendiğini bildirdi.
 
ASGARİ SERMAYE ŞARTINDA ARTIŞ
 
Söz konusu değişikliklerle bu müesseselerin kurumsal alt yapısının  güçlendirilmesi, mali alt yapı ve güvenilirliğinin artırılması, daha  denetlenebilir, düzenli bir sistemin kurulması ve yetkili müesseselerin  şeffaflığının artırılması amaçlanıyor.
 
Tebliğde, yetkili müesseseler A grubu ve B grubu olarak ikiye ayrıldı.  Bu çerçevede A grubu yetkili müesseseler, B grubunun yapabildiği işlemlerin yanı  sıra yeni alanlarda da faaliyet gösterebilecek.
 
Yetkili müesseselerin mali yapılarının güçlendirilmesi kapsamında,  önceki düzenlemede 500 bin lira olan asgari sermaye şartı A grubu yetkili  müesseseler için 5 milyon lira, B grubu yetkili müesseseler için 1 milyon liraya  yükseltildi. Yine asgari sermaye şartının yüzde 10'u tutarında kamu bankaları ve  kamu katılım bankalarında blokaj hesabı tutulması zorunluluğu getirildi.
 
Söz konusu büroların kurumsallaşmasına yönelik önemli düzenlemeler de  yapıldı. Özellikle A grubu yetkili müesseselerin yapabildiği yeni işlemler  açısından buradaki şirketlerin daha kurumsal bir yapıya dönüştürülmesine yönelik  bazı şartlar öngörüldü.
 
Ayrıca, yetkili müesseselere gerçekleştirilen tüm işlemlerin kayda  alınmasını sağlamak üzere kamera kaydı uygulaması zorunlu kılındı.

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